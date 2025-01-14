Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluğun belgelerini Bahçeli’ye gönderdi

Yunus Emre Vakfı’na bağlı Enstitü’de naylon faturalar kesilerek yapılan yolsuzluk gündemdeki yerini koruyor. Skandalın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın, dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından soruşturmadan kaçırılmak için sessiz sedasız ‘istifa ettirilmişti.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluklara ait belgeleri, üzerindeki imzalarla birlikte açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş’ın yolsuzlukla ilgili sorumlulukları olmasına karşın soruşturmadan kaçırılmak için istifa ettirildiklerini belirten Özel, “Sayın Bahçeli’ye belgeleriyle yolluyorum. Halen bu kişiler soruşturulmayacaksa bu şu demek ‘Sen MHP’liysen orada tepede bir yerdeysen her türlü yolsuzluğa bulaş, her türlü pisliğin içinde ol Devlet Bey’e hürmeten devletimiz dokunmaz. Tayyip Bey onlara dokundurtmaz. Bu mu hukuk devleti? Bu mu ahlak, bu mu töre, bu mu Türk’ün ahlakı?” ifadesini kullandı. Özel, Hazine Bakanlığı Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı’nın Yunus Emre Vakfı’na istifa eden iki kişi henüz görevdeyken bir yazı yazdığını belirterek, o yazıyı gösterdi.





Özel, 66 ülkede faaliyet gösteren, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluğu hatırlatarak, “Suç duyurusundan üç gün sonra iki kişi istifa edip kaçıştı, sekiz kişi tutuklandı hapse atıldı. Suç duyurusundan bir gün önce vakfın başkanı tabanları yağladı yurt dışına kaçtı. Toplam 700 milyon liraya karşılık gelen bugünkü parayla bir büyük yolsuzluktan bahsediyoruz. Vakfın başkanı Şeref Ateş AK Partilinin fiyonklusu. ‘Kaç’ demişler kaçtı yurt dışında. Aile Bakanının eşi Rahmi Göktaş ve MHP Milletvekili Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın suç duyurusundan hemen sonra istifa edip kaçtılar. Böyle olunca aklanıyorsun. Kimse Semih Yalçın’ın oğlunun ya da bakanın eşinin peşinde değil yargı mercilerinde. Soruşturma mercilerinde birkaç namuslu gazeteci ve buna itiraz eden sizler bizler dışında ‘istifa etmiş bunlar sorumlu değil.İş yapılırken bunların imzası var, yolsuzluk çıkınca istifa etmişler, soruşturmada sorumlu görülmüyorlar. Soruşturmada 6 milyon naylon fatura görülüyor'” ifadesini kullandı.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’e sosyal medya hesabından cevap verdi. Yalçın “Oğlum Abdullah Kutalmış Yalçın, soruşturmanın selameti açısından istifa etmiştir. Hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yoktur. Bu; vicdani, ahlaki ve bürokratik sorumluluğun gereğidir, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir” dedi.





”Yalçın, şöyle devam etti:“Özgür Özel’in ahlaksızca, edepsizce diline doladığı oğlum A. Kutalmış Yalçın, sorumlu ve takdire şayan bir hareketle hukukun işlemesine katkı sağlarken, yolsuzluklarla çalkalanan CHP’li belediyelerin başkanları niçin aynı haysiyetli duruşu sergileyememiştir? Neden Özgür Özel, sözüm ona şerefli bir duruş göstererek soruşturmanın selameti açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve öteki başkanların istifasını istememiştir? Müptezelliğin duayeni Özgür Özel bilmelidir ki kutsallarımız, ailelerimiz ve evlatlarımız üzerinden sürdürmek istediği çirkef siyaseti kendisinin de, partisinin de sonu olacaktır.”