Özel'den Akın Gürlek'e: 'Tövbe et, istiğfar et, istifa et, onurunla simit sat'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklu bulunduğu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne geldi. Burada Ahmet Özer'i ziyaret eden Özgür Özel, daha sonra cezaevi önünde açıklama yaptı.





"AKIN GÜRLEK CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN"





Özel, hukuk yerine AKP iktidarıyla hareket etmekle suçladığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i sert sözlerle hedef aldı.





Özel, "Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurtdışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Tövbe et, istiğfar et, istifa et. Kamuoyunun önünde de ki 'bir yanlışın içindeydim, pişmanım'. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" dedi.







