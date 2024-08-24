Özel'den Bahçeli'ye 17-25 göndermesi: 'Dostlar alışverişte görsün birbirlerini yiyorlar'

Hani Tayyip Bey, Devlet Bey her sorunda bir beka sorunu icat ediyorsanız ya siz gelmeden önce kendi kendine yeten bir ülke buğdayı bile ithal ediyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi hacizle karşı karşıya kalıyorsa bu siyasi değil, vicdani bir tepkidir.





Kendilerini hükümetten görmeyen, muhalif olduğunu söyleyen bazıları da bunların peşine takılıp, olur olmaz gündemlerle başka şeyler konuşmak istiyor. Buradan hem Erdoğan'ı hem Sayın Bahçeli'yi hem de kendini muhalefetten görüp milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Vallahi de yapmayacağım, billahi de yapmayacağım. Sizin sahte gündeminizin peşine takılıp, Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım.





Tayyip Erdoğan, çiftçinin sıkıntısı yok diyor. Gündemi saptırmak istiyor. Buradan hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'yi hem de kendini muhalefetten gören milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Sizin sahte gündeminize takılıp Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım. Benim derdim 12.500 liraya geçinmek zorunda olan emeklidir.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, Gaziantep'te düzenlenen 'Fıstık Mitingi'nde konuştu.CHP lideri Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:"Böylesine bir tarım ülkesinde çiftçilerin çocuklarının da çiftçi olmasını, herkesin toprak sahibi olmayı istemesini beklersiniz.Bu iktidar çiftçiyi topraktan kopardı. Bugün çiftçilik yapan dört gençten üçü iş bulursam büyükşehire giderim diyorsa işte sorun buradadır.Kendiliğinden ürünlerini yere dökenleri görün, bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir, vicdani bir tepkidir.Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir.Tarlada 10 lira olan ürün markette 100 liradır ama Erdoğan çiftçilerin sıkıntısı yok diyor. Bizi de çiftçilerin sorunlarını istismar etmekle suçluyor, rahatsız oluyor, bunları konuşmayın diyor. Onun yerine kavga çıkarmak, polemik yapmak ve gündemi saptırmak istiyor.Milletin anası ağlıyor, Anayasa yapalım diyor. Emekliye hak vermeyenle, fıstık üreticisini sömürenle yapacak Anayasamız yoktur.17-25 diye bir tane takvim bulmuş, arkadan gösteriyor onu tehdit ediyor. Öbürü kararname çıkarırken öbürünü tehdit ediyor. Dostlar alışverişte görsün birbirlerini yiyorlar. Ama milleti açlığa, yokluğa, sefalete, işsizliğe terk ediyorlar.Bundan sonra Tayyip Bey'e ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor, duymayacak!Bu maaşlarla, fiyatlarla, yönetimle geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Türkiye kazanacak"