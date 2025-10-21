Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Bahçeli'ye KKTC mesajı: 'Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi sanmasın!' /21 Ekim 2025 14:05

Özel'den Bahçeli'ye KKTC mesajı: 'Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi sanmasın!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. KKTC seçimleri üzerinden Bahçeli'ye mesaj veren Özgür Özel 'Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi sanmasın!' dedi.

Hafta sonu KKTC'de yapılan seçimlerin yankısı devam ediyor. Seçimlerin hemen ardından duyduğu rahatsızlığı yüksek bir tonda dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak 'Kıbrıs'ı 82'inci vilayet olarak görmek hayat memat meselesidir' şeklinde konuşmuştu. 

Grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel ise isim vermeden Bahçeli'ye yüklendi. 

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bir kez daha yürekten kutluyoruz. Bir takım manipülasyonlara kimse kanmasın. Katılım oranları üzerinden bir tartışma yürütmeye çalışanların bugün destekledikleri adayın daha düşük oyla seçildiğini görsünler. İradelerine saygı duyacaksınız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi sanmasın. Kıbrıs'ta kazanan kardeşimizdir. Kendi kendilerini mağlup edenlerin alması gereken ders şudur: Vakti gelmiş değişimin önünde kimse duramaz.
