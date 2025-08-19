Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Bahçeli'ye 'Selahattin Yılmaz' cevabı: 'Bahçeli'ye kumpas kuruluyor' /19 Ağustos 2025 15:23

Özel'den Bahçeli'ye 'Selahattin Yılmaz' cevabı: 'Bahçeli'ye kumpas kuruluyor'

Balıkesir Sındırgı'da konuşan CHP lideri Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamayla tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Özel, "Sayın Bahçeli şunu diyor, 'Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla.' Ben de Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum" dedi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Sındırgı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutuklanan Selahattin Yılmaz hakkındaki açıklamasına yanıt verdi, "Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla" dedi.

"BAHÇELİ'YE KUMPAS KURULDU"
Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli ile birlikte siyaset yapmak birtakım yeteneklerinizin gelişmesini gerektiriyor. O mesajları doğru okumak lazım. Yoksa dinleyen Sayın Bahçeli Özgür Özel'i hiç anlamamış diyebilir. Çünkü ben dün dedim ki 'Fatih Keleş hiçbirini tanımaz. Kişileri biz de tanımayız. Bunlar Sayın Bahçeli'nin ülküdaşlarıdır. Onlarla yakın ilişki var. Yapılan operasyon Sayın Bahçeli'ye de hat bildirme yönündedir' dedim.

Ben kimseye kiralık katil demedim. Kiralık katil tutuldu mutuldu diye Sabah Gazetesi zırvalarını da zırva olarak söyledim... Ama burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor: 'Özgürüm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla" diyor. Sayın Bahçeli'nin orada yaptığı bütün eleştiriler 'benim ülküdaşım, yakın arkadaşım, suçsuz olduğunu bildiğim, yakında suçsuzluğunun ispatlanacak olduğu' dediği kişiyi içeri atanlara ve İBB soruşturmasına Fatih Keleş üzerinden karıştırmaya çalışanlara yönelik. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben de Sayın Bahçeli'ye kumpas kurulduğunu söylüyorum. Ama ne diyecek Bahçeli? Sayın Erdoğan senin atadıkların, senin beyaz Torosçuların tuttular bana böyle böyle yapıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel'den Bahçeli'ye 'Selahattin Yılmaz' cevabı: 'Bahçeli'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:00