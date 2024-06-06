Özel'den Bakan Tunç'a 'rica' telefonu: 16 öğrenci serbest bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u aradıktan sonra 1 Mayıs'ta eylemlerinde tutuklanan 36 öğrenciden 16'sının mahkemeye çıkmadan tahliye edildiğini yazdı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre tutuklu öğrencilerin ailelerinin CHP lideri Özel ile konuştuğunu, çocuklarının tutuklu olması sebebiyle sınavlarına giremedikleri için mağdur olduğunu iletti. Terkoğlu, Özel'in, askerlik arkadaşı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u arayarak öğrencilerin serbest bırakılması için ricada bulunduğunu iddia etti. Bakan Tunç'un devreye girerek 36 öğrenciden 16'sının mahkemeye çıkmadan tahliye edildiğini söyledi.



Terkoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:



Tutuklu öğrencilerin aileleri, CHP’li vekillere dert yandı. “Üniversite öğrencisi çocuğum 1 Mayıs’a katıldığı için hapiste, sınavları var, giremiyor” diye feryat ediyorlardı. Sonra Özgür Özel’den randevu aldı. 28 Mayıs’ta çocuklarının eğitim hayatına verilen zararı anlattılar.



Peşinden kritik adımlar geldi. Aileleri dinleyen Özel, “Askerlik arkadaşımı arayayım” diyerek telefona uzandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u aradı. Bakan telefonu hemen açtı. 1 Mayıs eylemine katıldı diye tutuklanan öğrencilerin durumunu, çocukların sınavlarına giremediğini, ceza alsalar dahi yatarı olmayan bir suçlama nedeniyle eğitim hayatlarının zarar gördüğünü ve serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Adalet bakanı, sorunun çözümü için elinden geleni yapacağını söyleyerek kapattı.



Bakan “yukarı” ile görüştü mü bilinmez... Ama bundan sonra hızlı bir süreç yaşandı. Özel’in telefonundan bir gün sonra 29 Mayıs’ta savcı M.Ü., kendi talebiyle tutuklanan üç öğrenci için bir anda görüş değiştirdi. Dört gündür tutuklu olan A.K.G., B.Y., Ö.B. adlı öğrenciler için “tutuklulukta geçen sürenin yeterli” olması gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Öğrenciler sürpriz şekilde serbest kaldı.