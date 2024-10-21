Özel'den cezaevi ziyareti sonrası açıklama! 'Barış olacaksa Demirtaş'ın önemi büyük'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çıkacağı doğu turu öncesinde, HDP'nin tutuklu bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş, kamuoyuna yaptığı çağrı metnini, ziyaretten önce avukatı aracılığıyla Özel'e iletti. Demirtaş, çağrı metninde kadına şiddete dikkat çekerek toplumsal barış için bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP lideri de ziyaret sonrası görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.





"Sayın Demirtaş bir çağrı metni verdi bana. Toplumsal barış için kadına şiddetin durdurulması gerektiğini ve hepimizin bunun için çabalaması gerektiğini söylüyor. Bana son kitabını hediye etti Demirtaş, orada da "içimizdeki erkek"ten bahsediyor. Türkiye'de insanlar birbirini sevdikten toplumsal barışı içselleştirdikten sonra, -nasıl 100 yıl önce çok güzel olmuştu- yine çok güzel olacak.





Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir ancak Demirtaş'ın öneminin altını çizmek gerek. Bahçeli'nin, Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın. Biz Demirtaş'la adalet konuştuk, ekonomik krizi konuştuk, bunların nasıl aşılacağını konuştuk. Hukukun üstünlüğü ve iyi bir yönetimin gerekliliğini konuştuk.





Özel'in ziyaret sonrası açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:TBMM'nin önemi konusunda da mutabık olduğumuzu gördük. TBMM'nin dahil olmadığı bir karar olmayacak. Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrılar yapıyor, yapsınlar. Bizim istediğimiz Türkiye'nin çıkarları için doğru adımların atılması. Gurur duyacağımız bir pozisyonda olacağımızdan emin olun.