Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den CHP'li başkana rüşvet tepkisi: 'Allah onun bin kere cezasını versin' /08 Temmuz 2025 10:33

Özel'den CHP'li başkana rüşvet tepkisi: 'Allah onun bin kere cezasını versin'

CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki paralarla ilgili olarak "Ben o görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Eğer yaptıysa Allah onun bin kere cezasını versin. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki operasyona ilişkin basına yansıyan görüntüler ile ilgili sert tepki gösterdi.

Özel şu ifadeleri kullandı: 

-Manavgat aslında turnusol kağıdı. Görüntüleri gördüm, kaynar sular başımdan döküldü.

-O görüntüler montaj falan çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. O görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin.

-Bu parti, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, tarihin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediyeleri kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler, bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin, ailesinin namusunu düşünmeyip de partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil.

-İki muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var, iç açıcı değil ama çok erken bir şey söylemek doğru değil. Para alma iddiası var gibi duruyor.

-Öyle bir şey olduysa, CHP ile bir saniye ilgisini bırakmayız. Bir yerde yolsuzluk, hırsızlık varsa karşısında en başta bizim durmamız lazım. Biz temiz, namuslu siyaseti savunan bir partiyiz. Biz bu işlerden uzak dururuz.

-Belediye başkanlarımızın çok büyük bir kısmının bu konuda son derece titiz olduğunu da görüyorum.

-Bir tane çürük elmanın bütün sepeti berbat etmesine izin veremeyiz. Senin hırsızın kötüdür, benim hırsızım iyidir diyecek bir parti değiliz.

-Hırsızlık varsa sonuna kadar karşısındayız. İmamoğlu'na atılan iftiranın tarihin en büyük kara çalması olduğunu bildiğimiz için onun namusuna kefil oluyoruz, arkasında duruyoruz.

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