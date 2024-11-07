Özel'den çok konuşulacak Yavaş iddiası: MİT'e talimat verildi, mutlaka...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayıncı İlhan Erdost'u anma programına katıldı. Özel, daha sonra Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.





TUNCER BAKIRHAN'A SORUŞTURMA

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:





"Tuncer Bakırhan'ın görüşlerine katılmıyorum ve karşı çıkıyorum ama söz söyledi, buna sözle cevap verilir. Soruşturma başlatalım, dokunulmazlık tartışması çıkaralım olmaz. En sert şekilde o sözlere karşı çıkıyorum. O gün otobüsün üstünde o sözlerden haberim yoktu. Olsa bile orada polemik yaratmazdım.





"MİT'E 'ARAYIN, TARAYIN MUTLAKA BİR ŞEY BULUN' TALİMATI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Esenyurt konusunda, soruşturmanın başlatıldığı gün kayyum atamak mahkeme tanımamazlıktır. Şimdi de Ankara hakkında böyle bir çabaları var.





Melih Gökçek'in trol orduları, Melih Gökçek'in birtakım operasyon adamları ve hesapları, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş ve soruşturmaya gerek duyulmamış hususları, birtakım soruşturma yürütülüyor falan. Bir taraftan da şunu duyuyorum; MİT'e verilmiş bir talimat 'Eşeleyin eşeleyin, bir şeyler bulun', işte bir türlü ilişkilendirmeler yapalım'. Buna kalkışmasınlar, her şeyden haberimiz var.





MİT'in içinde böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ama MİT'in içine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i bu işlere karıştırın' şeklinde bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında da kısa sürede sayın MİT Başkanı'nı duyarlılık gösterip beni, partimi ve tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum.





"SÜLEYMAN SOYLU SİYASİ BUKALEMUNDUR"

Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Süleyman Soylu geçmişte Erdoğan'a neler diyordu, yanına çağırdı koşarak gitti. Erdoğan'ı en çok savunan oydu. Geçmişte çözüm süreci konusunda önce olumlamaları vardı, sonra çözüm süreci terkedildikten sonraki en sert ve hak ihlalleriyle dolu süreci de en çok savunan, o sürecin cellatlarından biriydi. Süleyman Soylu, siyasi bukalemundur. Teşbihte hata olmaz. Hayvanat bahçesini gezerken atın renk değiştirdiğini görürseniz şaşırırsınız. Bukalemunun renk değiştirdiğini gören niye şaşırsın!"



