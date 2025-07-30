Özel'den dikkat çeken 'aday' çıkışı: 'O gün en doğru adaya karar veririz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde T24’te Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Bala Teke’nin sorularını cevapladı. Özgür Özel, ilk olarak ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin kurulacak komisyona katılıma dair konuştu. “TBMM’de kurulacak komisyonla ilgili ilkeleri sıraladınız, net biçimde aktardınız. Ancak bu iş ne zaman sonuçlanacak?” sorusuna, “Bizim esas talebimiz şu; eşit temsil olsun ve nitelikli çoğunluk olsun. Grup başkan vekillerine söyledim. Meclis Başkanı bir açıklama yapsın ve ‘nitelikli çoğunluk kesinlikle aranacak’ desin. Biz de isimleri bildirelim dedik. Yolladığı yazıda yok çünkü öyle bir şey. Bunu söylediği anda üye vereceğiz.” şeklinde cevap verdi.





“Kırmızı çizginiz ne? ‘Anayasa konuşmayız’ dediniz mesela. Ne konuşulursa komisyondan çekilirsiniz? İşin doğası gereği anayasa gündeme gelecek gibi…” sorusu üzerine ise Özgür Özel, şunları söyledi: “Bizi o komisyona davet eden de o komisyonda kalmamızı isteyen de o komisyonda anayasa konuşmayacağımızı bilecek. Yani biz bu konuda çok netiz. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapamayız.”





Özgür Özel’e, “Erdoğan sizi komisyonda ne kadar istiyor, gerçekten istiyor mu sizce?” sorusu da soruldu. Özel, “İstemiyordu bence. Çünkü uzun süredir ayak sürüyor ve bu sürece Devlet Bahçeli’yle Erdoğan’ın yaklaşımları biraz birbirinden farklı.” dedi.





Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına engel olunması durumunda nasıl bir strateji izleyeceklerini ise şöyle anlattı: “Ekrem İmamoğlu, resmen seçim kararı alınıp adaylık başvurusunun zamanı gelene kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı. Çünkü adayı değiştirmek artık adayın bile elinde değil. İmamoğlu’nun aday olması için hem hukuki hem siyasi bütün şartları ve zeminleri zorlayacağız. Aday olamadığı bir nokta olduğunda o gün dönülüp bakılır kim kazanacak, en doğru aday kim? Kimle kazanılıyor? Başka bir karar vermek gerekirse -ümit ediyorum gerekmez- o kararı hep beraber veririz. Önemli olan şu; yani bu iktidarı değiştirmek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız.”