Özel'den dikkat çeken adaylık açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Özel, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. 

Kongre salonunda hayatını kaybeden önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafı "Unutmayacağız" notuyla salonda yerini aldı.

Özel'in konuşmasında 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yapılamazsa yerine kim aday olacak?' sorusunun cevabı dikkat çekti. 

'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' AÇIKLAMASI
Özel "O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem Başkanın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar.

Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, söyledim: 'Ekrem Başkanın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' diyorum ki 'Var', 'Kim?' 'Vallahi ben değil, sensin.'

Bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Sabahleyin yataktan, 'Eyvah ya bugün de başımıza ne gelecek' diye değil. 'Hadi bakalım iktidara bir gün daha yaklaştık' diye kalkmanın zamanıdır." dedi. 
