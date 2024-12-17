Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den dikkat çeken Suriyeli çıkışı: 'Geçici sığınmacı statüsü kaldırılsın' /17 Aralık 2024 15:58

Özel'den dikkat çeken Suriyeli çıkışı: 'Geçici sığınmacı statüsü kaldırılsın'

"Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ne kadar hizmet edeceği belli olmayan bir ara dönem başladı" diyen Özgür Özel, Suriyeli mültecilerin geçici sığınmacı statüsünün kaldırılmasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM toplantısının açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek AKP'yi eleştiren Özel, Erdoğan'ın Suriye konusunda siyasi illüzyon yarattığını belirterek "Esad bir günde diktatör olmadı, hep diktatördü, babası da diktatördü" dedi. Suriye konusunda "Türkiye kazandı" söylemini eleştiren Özel, "Suriye’de Erdoğan kazanmadı, İsrail ve ABD kazandı. Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ne kadar hizmet edeceği belli olmayan bir ara dönem başladı" dedi. 

Suriye konusunda yaptıkları toplantılar sonucunda 4 öncelik belirlediklerini açıklayan Özel, bunları şöyle sıraladı: "Birincisi Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması. İkincisi tüm Suriyelileri kapsayacak bir rejim. Üçüncüsü oradaki askerlerimizin korunması ve dördüncüsü de ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün sağlanması."

Suriyelilerin tamamının ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini savunan Özel "Ortada ne Esad var ne rejim var burada kalmalarının gerekçesi yok" dedi ve Suriyelilerin geçici sığınma statülerinin kaldırılması çağrısı yaptı. 


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