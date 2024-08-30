Özel'den Dilruba mesajı: Yaşananlar hukuk sistemimize büyük zarar verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin olarak, "Yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir" düşüncesini dile getirdi. Özel dün Dilruba'yı cezaevinde ziyaret etmişti.



Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir. Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız." ifadesini kullandı.