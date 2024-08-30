Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Dilruba mesajı: Yaşananlar hukuk sistemimize büyük zarar verdi /30 Aðu 2024 12:04

Özel'den Dilruba mesajı: Yaşananlar hukuk sistemimize büyük zarar verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve dün gece yarısı tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu için, "Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir." değerlendirmesini yaptı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesine ilişkin olarak, "Yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir" düşüncesini dile getirdi. Özel dün Dilruba'yı cezaevinde ziyaret etmişti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir. Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız." ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel'den Dilruba mesajı: Yaşananlar hukuk sistemimize... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:20