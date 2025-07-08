Özel'den dokunulmazlık tepkisi: Bunun bir maliyeti olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.





YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP'li belediye başkanları ile toplantı yapacağını belirten Özgür Özel, sonrasında MYK toplantısı yaparak yol haritası çizeceklerini aktardı. Özel, "Perşembe günü 410 belediye başkanımız Ankara’da bir araya gelecek. Her şeyi açıkça konuşacağız. Yeni dönemin yol haritasını birlikte çizeceğiz. Onlar yeni faza geçti, biz de geçeceğiz" diye konuştu.





Halk TV'de konuşan Özgür Özel, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin "Bunun bir maliyeti olur" dedi.





Özel şöyle konuştu:





"Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. Seçimden sonra birinci partisi olduk. Gittim ziyarete bulundum. Türkiye Belediyeler Birliğini beraber yönetelim dedik, onlar hiç yapmadılar. Ama bu normalleşme CHP'ye yarar dediler.





CHP terör bitsin ister. Terör örgütünün başı ile devlet görüşüyor. Bizi suçluyorlar ki DEM ile görüştünüz. Meselenin özü şu, seçim kazandığım yerde kazanırım, kazanamayacağım yerde kente karşı suç işlemeyecek olan kişiyi desteklerim. Benim adayım Ahmet Özer. Kendisi de Kürt. Kürt siyasi hareketinden isimler bulmuşum koymuşum. Bunları suç saymış. Orada bir şey yok ama bu tarafta belediye meclisine bir Kürt girdi diye suç. Bizimkiler içeride yatacak, öbür tarafta süreç işleyecek."





KURULTAY DAVASI

Özgür Özel kurultay davasına ilişkin şunları söyledi:





"Kurultay davası sonuç değil süreç odaklı bir davadır. 4-9 Eylül kuruluş haftamız. 4-9 Eylül arası bu sene belki Program Kurultayımız olur. 4-9 Eylül arası önceki genel başkanlarımızla, önceki milletvekillerimizle, partinin seçilmişleriyle hem geleceği hem geçmişi konuştuğumuz kuruluş haftası planlıyoruz. 8 Eylül'e alınan dava bir hafta öne de alınabilir, bir hafta ileri de alınabilir. O hafta olmasın, ayıp bir şey yani.





Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesindir seçim hukukunda. Bundan sonra bir partinin YSK'nın kesinleştirdiği seçimine başka bir şey yapıp, kayyım, butlan yapmaya kalkarsan hiçbir seçim kesinleşmez. Bir meczubu bulursun, bir ifadeyi verirsin, bir mahkemeye davayı açtırırsın her seçim tartışmalı hale gelir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin YSK'nın temyiz mercii gibi çalışması doğru değil. Mümkün olduğu kadar o işi uzatmaya ve partiyi tartıştırmaya bakacaklar."







