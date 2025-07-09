Özel'den Erdoğan'a seçim cevabı

”Türkiye’de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu. Sen daha Ekrem İmamoğlu’nu yenemedin. 2 Kasım günü gel kozlarımızı paylaşalım. Millet bu asgari ücrete, bu fiyatlara, bu işsizliğe razıysa, buyur sen yap. Gel sen kazanıyorsan 2 buçuk yıl daha kazanırsın. Bak ne güzel teklif, tam iki buçukuncu yılda gel… 2.5 yıl senden, 2.5 yıl benden Yarısı senden, yarısı benden!Kampanyaya bak! Kaçırma bunu… Sandığı getirene kadar seni bu millete ve bütün dünyaya şikayet edeceğim.”



Murat Çalık için Adli Tıp Kurumu’na çağrı: Elinizi çabuk tutun



Özgür Özel, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için Adli Tıp Kurumu’na çağrı yaptı. Özel, “Maalesef yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama hastalığının nüksetme aşamasında olabileceğini söylüyorlar. Adli Tıp Kurumu’ndan ricamız ellerini çabuk tutsunlar. Bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak.” ifadelerini kullandı.

Davaların TRT’den yayınlanması



İBB davalarının TRT’den yayınlanması konusunda Bahçeli’nin çağrısı ve Erdoğan’ın ‘yeşil ışık’ yakması konusunda da konuşan Özel, “İftiraya uğruyoruz ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Ama TRT ve yandaş kanallar iftiraları veriyor ama bizi vermiyor. TRT şu an grup konuşmamızın ilk 6 dakikasını veriyor. O da misafirlerimizi anons ederken falan. Bizim özgüvenimizi, bizim temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu, iddiaları tek tek çürüttüğümüzü milletimiz görsün istiyoruz. Bahçeli hakikatli bir şey söyledi. Üç maymunu oynayanlar Bahçeli konuştuktan sonra buna destek vereceğini söylediler. Bugüne kadar Erdoğan’ın aklı neredeymiş, Bakan’ın aklı neredeymiş demeyeyim, onlar Bahçeli’nin aklına uysunlar. Çünkü doğruda birleşildi.” ifadelerini kullandı.