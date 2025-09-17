Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Erdoğan'a: 'Akın akın itibar suikastı yapıyor!' /17 Eylül 2025 12:11

Özel'den Erdoğan'a: 'Akın akın itibar suikastı yapıyor!'

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer CHP’li belediye başkanlarının özgürlükleri için CHP'li gençlerin Özgürlük Yürüyüşü, 40 gün sonra Silivri'de sona erdi. Gençler, CHP lideri Özgür Özel tarafından karşılandı. Gençlerle beraber açıklama yapan Özel, "Tayyip Erdoğan akın akın CHP'ye saldırmaya, akın akın itibar suikastı yapmaya devam ediyor. Birinci hedef Ekrem İmamoğlu" dedi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Örgütü, başta görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP'li diğer tutuklu belediye başkanlarına destek vermek amacıyla başlattığı "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü tamamladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tutuklu Zeydan Karalar ve tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan diğer CHP’li belediye başkanları için Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan CHP'li gençler, Silivri'ye ulaştı.

Gençler, özgürlük için 40 gün boyuncu yürüdü.

ÖZEL, GENÇLERİ KARŞILADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li gençleri Silivri'de karşıladı. Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

Burada açıklama yapan gençler, "Bizim başkanlarımız yargılanamaz değiller, ama hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarla hapiste tutulmaları kabul edilebilir değildir" dedi. Gençler, yargılama süreçlerinin tutuksuz şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL: DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ
Gençlerin ardından sözü devralan CHP lideri Özgür Özel, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Özel, "Özgürlük Yürüyüşü bugün Silivri'de son buldu. Gençler, dünya tarihinin en büyük yürüyüşünü yaptı" dedi.

Özgür Özel, "Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında hukukun nasıl eğilip büküldüğü görülecekse burada gençler tarafından okunan basın bildirisi de Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP ERDOĞAN AKIN AKIN İTİBAR SUİKASTI YAPMAYA DEVAM EDİYOR"
CHP lideri, "Tayyip Erdoğan akın akın CHP'ye saldırmaya, akın akın itibar suikastı yapmaya devam ediyor. Birinci hedef Ekrem İmamoğlu. Kendisinin cumhurbaşkanı kalabilmesi için bütün yapıları tasfiye etti. Bir suç işlendiyse, işlendiği yerde yargılanır. Mahkemeler o yüzden var" dedi.

Özel, "Gücünü milletten alanlar kazanır" dedi.

CHP LİDERİ, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK
Özgür Özel, ayrıca bugün tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve tutuklu diğer başkanları Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
