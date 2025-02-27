Özel'den Erdoğan'a 'ayağını denk al' cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı" olarak tanıtıldığı "Gel, Seç, Tarihe Geç" ön seçim toplantısı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi. İmamoğlu, adaylığının resmen duyurulmasıyla yol haritasını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programda bir konuşma yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" ifadesine de yanıt verdi.





CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





'PARTİNİN ÖNÜNE TANK MI YOLLAYACAKSIN?'

Bir de diyor ya; 'Biz de sonsuza kadar bu koltukta oturmayacağız, hak vaki olunca gideceğiz.' Yok onu da yapmasaydın. Gerçekten inanılır gibi değil.





Bana diyor ki 'Ayağını denk al yoksa aldırmasını biliriz.' Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla, tüfekle mi saldıracaksın? Hodri meydan! Erdoğan'a sesleniyorum, ikimiz de bir koltukta oturuyoruz. Ama bir koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Tanktan, koltuktan değil, hakkındaki idam fermanından korkmadan bir memleketi kuran Atatürk'ün partisinin genel başkanının koltuğudur.







