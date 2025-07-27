Özel'den Erdoğan'a, 'Cesaretin varsa sandığa gel'

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:





Herkes baba evine doğar büyür kimi daha ırağa gider, kimi yakında kalır. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa baba evinde baca tütmektedir. İşte gün o gündür.Türkiye'nin tüm demokratlarının, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyalist demokatların, liberal demokratların, Kürt demokratların birleştiği yer baba evidir. Ve bu baba evi bir partiye ait değildir. Bizler baba evinin bacası tütsün diye odun çekenleriz. Ama baba evi Türkiye'nin tümüne aittir. Çünkü tapusunda ne Özgür Özel yazar ne de önceki genel başkanların adı.





CHP'nin ilk Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Ankara'da açıldı. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ofisimiz var, içeri atsan da adayımız var, gençliğimiz var. Cesaretin varsa 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum! Cesaretin varsa çık milletin karşısına! 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum" dedi. Türkiye, Bogata'da İsrail'in kınanmasına dair eylem planına imza atmadı. Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuya dair savunmasına tepki gösterdi. Özel, "Buradan Hakan Fidan'ı uyarıyoruz. Netanyahu'ya tık yok. Trump'a tık yok. Millet, 12 ülke ne güzel eylem planı alıyor, tık yok. Ondan sonra orada burada geziyor, ikide bir TikTok. TikTok'a video koyuyor, Kurtlar Vadisi koyuyor. Papucumun kenarı, Kurtlar Vadisi'nden umut besleyen, TikTok'la gençleri kaldıracak olan, papucumun atanmışı, dışişleri sözcüsü, dışişleri bürokratı, yazıklar olsun sana" dedi.Dışişleri, Ankara'nın Gazze için girişimlerini sıraladı, "Bogota" için bir açıklama daha yaptı: Önerilerin çok ötesinde kararlar ülkemiz tarafından uygulanıyorCHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurduğu Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin ilki bugün Ankara'da açıldı. Açılışta konuşma yapan CHP lideri Özel, 'etkin pişmanlıktan' yararlanan 4,5G firmasının sahibi Serdar Hayranlı için, "Saray'dan bir telefonla salmışlar bunu. Yeni Şafak bunu İmamoğlu'nun reklamcısı derken iki saat içinde bütün haberleri çektiler. Geçen ay şubeden serbest bırakılan adama, Ekrem Başkan'a iftira attırarak 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak saldılar" dedi.İletişim Başkanlığından alınan Fahrettin Altun ve Serdar Hayranlı'nın bağlantısı olduğunu iddia eden Özel, "Buradan açıkça söylüyoruz ki Serdar Haydanlı, bütün bakanlıklarla iş yapan, bizimle alakası olmayan, suç üstü yakalanan bu kişi Ekrem Başkan'a iftira attırılıp serbest bırakılıyor. İletişim Başkanı ile ilişkileri açığa çıktığında onu değil İletişim Başkanını feda etmişlerdir. Bunun hesabı elbet sorulacaktır" dedi."Cumhuriyet'imizin ev sahipleri, Çankaya Köşkümüzün, Anıtkabir'imizin emanetçileri. Biliyoruz ki bu şehri, Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. Burada da korkuyu evde bırakanlar var. Bu ofisin açılmasıyla birlikte, iktidar yürüyüşünde, adımların adımlara katılacağı bir büyük yürüyüşü buradan başlatıyoruz. İlk darbenin izlerini taşıyan, DGM olarak çok fazla yoldaşımızın sorgulandığı bu binayı çok zor aldık. Bir darbeye yenilmeyen ve dimdik çıkan bu bina şimdi bir başka darbeye, 19 Mart darbesine direnenlerin simge mekanı olacaktır.19 Mart'taki darbe girişimine karşı, büyük mücadeleyi tüm Türkiye'ye yayanların, 2 buçuk milyon üyemiz, 15 milyon kişinin, eli bostanlu nenemin, karnında yavrusuyla, o yavrunun geleceğini o dayanışma sandığıyla arayanlarla yeni bir yürüyüş başladı. Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil milletin adayıdır. türkiye'nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'miz bir partiye ait değildir. Elbette mekan CHP'nindir ama mekanın adı da baba evidir.Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Ofisi genel merkezden ayırdık. Buranın kapsı herkese açık. Fikri olana enerjisi olana açık. Burası Gazi'nin partisinin bir kez daha iktidara yürüyüşünün, bir kez daha mağdurların yüzünü güldürüşünün, açlığı bir kez daha yenmesinin, işsizliği ortadan kaldırmasının, geleceğe umutla bakılmasının yolculuğu, bugün burada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile birlikte başlıyor.Artık birileri sürekli kemer sıkarken, birilerinin yedi sülalesine 700 yıl yetecek servetine rağmen doymayan gözleri bitmeyen hırsları var. Atatürk'ten emanet eşit yurttaşlığı, sınıfsal bir ayrım yaratarak lekeleyenlerin yönetimde olduğu bir dönemdeyiz.Maalesef bazı çocuklar hayata kapatamayacakları kadar büyük bir farkla geriden başlıyorlar. Eğitimde böyle sağlıkta beslenmede bile böyle. Kurdukları çarkın dişlileri hep zengine çalışıyor ama yoksulu parçalıyor.Dün pazar yerinde filesi boş, gözleri dolu anaları gördük. Pazarcı buraya akşama gelin, bir erik bir armut için ağlayan çocukları görürsünüz dedi. Bir babanın 4 tane kayısı alıp hiç değilse çocuklar tadını bilsin dediğini anlattı. Birileri atadıklarıyla doldurdukları serin salonlarda ahkam kese dursunlar, tenceresi kaynamayan millet artık kazan kaldıracak bunları gönderecek!"Mehmet Murat Çalık'ın anasının gözyaşlarını sel ediyorsun ya, o gözyaşlarında boğulacaksın!"Ofisimiz var, içeri atsan da adayımız var, gençliğimiz var. Cesaretin varsa 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum! Cesaretin varsa çık milletin karşısına! 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum.19 Mart darbesinin üzerinden tam 129 gün geçti. Tek bir iddialarını ispatlayamadılar. İstanbul'da lüks yatlarda gezen, lüks villalarda oturan keyif düşkünü bir başsavcı, talimatlandırılmış, Ekrem Başkan'ın adaylığına karşı en gözü dönmüş kararları alıyor.56 milyonluk tadilat yaptırılmış villada oturana söylüyorum. 30 yıl görev yapmış bir öğretmen 1 milyon emekli ikramiyesi alıyorken, bir savcının oturacağı villaya 56 emekli öğretmenin 30 yıllık emeğini kimse boşuna vermez.Ekrem İmamoğlu'nun lüks arabaları dediler, MHP'li vekilin çıktı. Mustafa Akın'ın yayla evinde kasalarca dolar çıktı dediler stok görüntü çıktı, kasadan ruhsatlı silaha ait mermi çıktı. Beyaz Toros gösterip Tayyip Bey'e ayar verenler, bir yandan AK Toroslarla geçmişin JİTEM'cileri gibi bize ayar vermeye çalışıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim AK Torosçu savcı sen milleti evladıyla tehdit ediyorsun ya, sen Mehmet Murat Çalık'ın anasının gözyaşlarını sel ediyorsun ya, o gözyaşlarında boğulacaksın!19 Mart günü gittik Çağlayan Adliyesi'ne, Saraçhane'ye. Duruma baktık, gördük ki tutukluların listesinde Serdar Haydanlı. Herkesin önünde evinden alındı yazıyor, bir tanesinde şubeden serbest yazıyor. Düştüm bunun peşine. Kim bu adam 4 buçuk G bir reklam firmasının sahibi, Teknofestleri yapan reklamcı, devletten 1 milyar lira ihale almış şirket. İBB tedrikçilerinde adını görünce sıradan iftirada bunu da almışlar.Saray'dan bir telefonla salmışlar bunu. Yeni Şafak bunu İmamoğlu'nun reklamcısı derken iki saat içinde bütün haberleri çektiler. Geçen ay şubeden serbest bırakılan adama, Ekrem Başkan'a iftira attırarak 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak saldılar. Buradan açıkça söylüyoruz ki Serdar Haydanlı, bütün bakanlıklarla iş yapan, bizimle alakası olmayan, suç üstü yakalanan bu kişi Ekrem Başkan'a iftira attılıp serbest bırakılıyor. İletişim Başkanı ile ilişkileri açığa çıktığında onu değil İletişim Başkanını feda etmişlerdir. Bunun hesabı elbet sorulacaktır.Erdoğan’ın bize teşekkür etmesi lazım. Evvelsi gün Alman hükümetine sordular: ‘Almanya vermiyordu Eurofighter'ı ne değişti?’ Onlar da, ‘Ekrem İmamoğlu’nun partisinin onayı oldu da ondan verdik’ diyorlar. Biz canı burnunda evladı hapishanede de olsa bu ülkenin çıkarını senden fazla düşünenleriz.Bizi yurt dışına şikayet ediyorlar diyorlar, darbeyi anlatırım, iki yüzlülüğü söylerim, her türlü eleştiriyi yaparım ama Türkiye'nin çıkarını Tayyip Erdoğan'dan 50 kat fazla savunurum!Buradan Hakan Fidan'ı uyarıyoruz. Netanyahu'ya tık yok. Trump'a tık yok. Millet, 12 ülke ne güzel eylem planı alıyor, tık yok. Ondan sonra orada burada geziyor, ikide bir TikTok. TikTok'a video koyuyor, Kurtlar Vadisi koyuyor. Papucumun kenarı, Kurtlar Vadisi'nden umut besleyen, TikTok'la gençleri kaldıracak olan, papucumun atanmışı, dışişleri sözcüsü, dışişleri bürokratı, yazıklar olsun sana."Trump'ı görünce, Filistin'i satanları bu millet affetmeyecek!"Bırakın sonra aklına gelmiş. Efendim, yoksa Yunan tezini mi destekliyorsun? Yunan tezini destekleyeni de, işgal ordusuna halı sereni de, onları geldikleri gibi gidecekler diyeni de, Yunan tezine karşı Kıbrıs'ı kurtaranı da bu millet biliyor. Sen kimsin Hakan Fidan? Sen kimsin?Bu yüzden bu Erdoğan'ın da, Hakan Fidan'ın da, bütün kadrolarının da Trump'ın karşısında sus pus olduklarını, Filistin davasını sattıklarını cümle alem bilsin. Biz 74'te Erbakan'la nasıl Kıbrıs Harekatı'nda birlikte olduysak ve o günlerde Yaser Arafat-Bülent Ecevit dostluğundan nasıl yıllardır bir adım geri atmadıysak, bugünkü duruşumuz Ecevit'in duruşudur, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının duruşudur.Belli konularda farklı düşünebiliriz, Erbakan hocanın oğlunun partisiyle de Erbakan hocanın partisinden siz gömlekleri, ceketleri çıkarıp sıvıştığınızda, Erbakan hocanın partisini bekleyenlerle de biz Filistin mücadelesinde aynı samimiyetle yan yana duruyoruz. Trump'ı görünce, Filistin'i satanları bu millet affetmeyecek!"İmamoğlu Cumhurbaşkanı oluyor, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor"Atatürk'ün partisi, kurulduğu günkü gibi CHP, Türkiye'nin 1. partisi oldu. O yüzden bu ülke değişecek. Bizim Cumhurbaşkanımız, bu ülkede yoksulluğu bitirecek, adaleti getirecek, sosyal adaleti getirecek, köylüyü yeniden milletin efendisi yapacak.Atanmayan öğretmenleri atayacak. Atanmayan öğretmenleri atayacak. Polislere yapılan zulmü bitirecek. Astsubayın erbaşın sesini duyacak. Kimsenin hak ettiği emekliliğin önünde engel bırakmayacak. Memuru ay sonunu düşünmeyecek. Kimse evladını pazara götürmekten çekinmeyecek.Cumhurbaşkanı adayımızın hazırlanan iktidar programıyla, CHP'nin güçlü örgütleriyle, birlikte yapacağız. Meclis kapandı programlar ortaya çıktı. İlk kez açıklıyorum, ilk hafta 22 ilde 108 kişilik heyet üç gün boyunca sahada, ikinci hafta 18 kişilkik heyet 4 gün boyunca sahada, 4 haftası 103 kişilk heyet sahada ve bu ay 81 ile 459 ayrı görevlendirme, 1397 günlük çalışma geliyor. CHP iktidara geliyor, İmamoğlu Cumhurbaşkanı oluyor, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor.Bizden sadece AK Toroslu savcılar, yolsuzluk yapan bozuk tohumlar kovsun, milletimiz korkmasın!"