Özel'den Erdoğan'a erken seçim resti: 'Hangi şart olursa olsun'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyım atanması ya da kurultayın iptal edilmesi yönündeki iddiaları reddetti.





Sözcü'ye konuşan Özel, "Partiye kayyum atanması ya da Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi" durumunda ne olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:





"Kurultayla ilgili olumsuz karar çıkmaz. Bu, sonuç değil süreç odaklı bir dava. CHP’yi tartıştırmaya açmaya yönelik. Dikkat ederseniz ben bu tartışmayı hiç yapmıyorum. Çünkü konuşulunca amacına ulaşıyor. Mesele birinin partinin başına gelmesi değil. Mesele bu ihtimalin konuşulması ve partinin tartışılması. Bu partiye asla ne kayyım atanır, ne butlan gelir. Olacak olan şudur: Ertelenir ve parti tartışılmaya devam eder. O zaman doğrusu tartışmamak"





Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskın seçim planladığı iddialarına da yanıt verdi:





“Tayyip Erdoğan eğer bizim partiye kayyım (butlan) atayıp ardından da partiyi karıştırıp bir baskın seçim hayal ediyorsa, o hangi şartları talep ediyorsa o şartları sağlayayım. Yeter ki o erken seçim yapsın. Yapılacak o seçimi biz kazanacağız.”





Erken seçim talebini net sözlerle dile getiren Özel, "Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda erken seçime razıyız. İstedikleri kadar karıştırsınlar karışmayız. Cumhurbaşkanı adayımızı en yüksek oyla seçtiririz. Tayyip Bey yeter ki sandığı getirsin. Seçime kadar devam!" ifadelerini kullandı.





"MANSUR YAVAŞ YADSINAMAYACAK SEÇENEKTİR"

Özel, Ankara Büyük Şehir Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Özgür Bey parlıyor, o olur, ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın” sözleri hakkında şunları ifade etti:





"Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir"







