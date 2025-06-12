Özel'den Erdoğan'a 'Gaziosmanpaşa' tepkisi: Neyi tebrik ediyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi sonrası Manisa'da ziyaretçileri ağırlıyor.





''ERDOĞAN NEYİ TEBRİK EDİYOR?''

CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçilen AKP'li Eray Akdeniz'i tebrik etmek için telefon açmasına tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





''Bir yanlış anlaşılma var 'Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti' diyorlar. Belediye başkanı CHP'li. Doğru olan ona vekalet edecek bir başkanvekili seçmektir. Ama sırf Meclis çoğunluğu ellerinde diye başkanvekilini kendilerinden seçiyorlar. Bir de Erdoğan başkanvekilini arayıp tebrik ediyor. Neyi tebrik ediyorsun? Erdoğan tutuklandığında İBB Meclis'inde Refah Partisi azınlık olmasına rağmen bir Refah Partili başkanvekili Ali Müfit Gürtuna seçildi. Şimdi sanki AK Parti belediye kazanmış gibi arayıp tebrik ediyor.





Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na haksızca tutuklama yapıldı. Dakika dakika gösteriyor, ispatlıyorlar. Tutuklamaya itirazın olumlu olmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AKP’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi.





Yarın benzer olsun, AKP’ye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Hakan’a vekil seçiyorlar neden AKP’li? En yanlış işi sayın Erdoğan yaptı. Tebrik telefonu açmış, kutlamış. Aday çıkaran Özel namerttir. Çıkarmam ne gerekiyorsa onu yaparım.''







