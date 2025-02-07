Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Erdoğan'a Trump eleştirisi: 'Nasıl tepki göstermiyor?' /07 Şubat 2025 14:53

Özel'den Erdoğan'a Trump eleştirisi: 'Nasıl tepki göstermiyor?'

CHP lideri Özgür Özel, deprem bölgesi Hatay Reyhanlı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Trump'ın Gazze'yi işgal planına sessiz kalmakla eleştiren Özel, "Bu meselede sustuğu her gün gayrimeşrudur" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, bu kez Hatay Reyhanlı'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'A GAZZE ELEŞTİRİSİ
Donald Trump'ın Gazzelileri kendi coğrafyalarından sürme ve işgal planı ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya olan sessizliği hakkında da konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın açıklamalarıyla kastettiği, coğrafyanın sahiplerini o bölgeden söküp atmaktır. Bu, kutsal topraklardan Filistinlileri sürmektir. Trump Filisintin diye bir şey kalmasın istiyor. Buna nasıl tepki göstermiyor Erdoğan? Erdoğan, 'Filistin de önemlidir Ukrayna da önemlidir' dedi geçti. Steinmeier 'ABD'nin önerisini insanlık suçu olarak görüyorum' dedi. Erdoğan kafasını bile sallamadı. Mikrofon uzatıldığında Erdoğan bir şey söylesin. Erdoğan nasıl Almanya Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyeti gösteremiyor. 

Filistin davası Türkiye solunun, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş mücadelesine verdiği destek gibi bizim davamızdır. İsrail ile kavga etmek para ettiğinde bundan nemalanan Erdoğan, Suriye'ye düzen vermek için buna sessiz kalıyor. Erdoğan'ın buna sessiz kalma hakkı yoktur. Bu meselede sustuğu her gün gayrimeşrudur."

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