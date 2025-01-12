Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Erdoğan'ın adaylığına formül: Bir yolu var, kararı bu hafta alalım /12 Ocak 2025 13:24

Özel'den Erdoğan'ın adaylığına formül: Bir yolu var, kararı bu hafta alalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çıkışı hakkında konuştu. Özel, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahne alan türkücü İbrahim Tatlıses, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sormuştu. Erdoğan ise bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını vermişti.

'HEMEN GELSİN'
Özel, Erdoğan'ın adaylık çıkışına karşı, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var. Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını hemen alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa tarih, o tarih. Martta yapmak istiyorsa martta. Ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin ve aday olsun. ‘Aday olacağım’ deyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip, sonra da kaçak oynamasın, kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin. Kararı bu hafta alalım."



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