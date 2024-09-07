Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Erdoğan'a: 8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar /07 Eylül 2024 18:30

Özel'den Erdoğan'a: 8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemini için yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!" dedi.

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Sözcü'den Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) inceleme başlattığını duyurduğu Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemini hakkındaki tartışmaya sekiz gün sonra değindi.

Genç subayları hedef alan Erdoğan, "Bu ordu milletindir ve milletimizin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A TEPKİ

Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar" dedi. Özel, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

* "Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.

* Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

* Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"
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