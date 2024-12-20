Özel'den erken seçim çıkışı: Biz imza atmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücret ve erken seçim tartışmaları konularında açıklamalarda bulundu.





Nefes gazetesine konuşan Özel, erken seçim ve Erdoğan'a üçüncü kez adaylık yolu açılmasını değerlendirdi. Özel, "Kendileri seçim zamanında olacak diyor. Bu da Erdoğan’ın aday olamayacağı anlamına geliyor. Zaten Erdoğan AK Parti’nin adayı değil, MHP’nin adayı. Sürekli 'Apo’yu da salalım, yeni bir Anayasa yapalım' diyor. 'Bu ara da Erdoğan’ı yeniden seçelim.' Son bir yıl içinde erken seçim derse CHP bir erken seçim kararına imza atmaz. Atan atar, biz atmayız" dedi.





Özel parlamenter sisteme geçiş ile ilgili ise, "Hemen getirsin koysun sandığı. Yeni Meclis’i oluşturalım, o Meclis’te parlamenter sistemi konuşalım. Öyle Anayasa masasına oturalım demekle olmaz. Ben otururum bana oy veren milyonlar oturmaz. Zehrin üzerine şeker kaplatmaya hiç niyetimiz yok. Erdoğan’la Anayasa yapmanın tek şartı var. A’dan Z’ye Anayasaya aykırılıklar ortadan kaldırılsın, oturalım konuşalım" ifadelerini kullandı.