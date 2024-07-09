Özel'den erken seçim mesajı: Ne kadar kaçabilirler bilmiyorum!

Özel, şöyle devam etti: "Madımak'ta yakılan, katledilen 33 canımızın ve o günden bugüne 31 yıldır bu acıyı yüreğinin en derinlerinde hisseden, kendi acılarını yaşarken haksızlığa uğrayan herkese örnek teşkil edecek şekilde dayanışma içinde ve dimdik ailelerin, davanın ilk günden itibaren büyük bir sabırla takip eden hukukçu dostlarımızı saygıyla selamlıyorum."





Özel, şunları söyledi: "Ve buradan bir kez daha eşit yurttaşlığa, anayasa önündeki eşitliğe, bir mezhebin bütün ihtiyaçları karşılanıyorken, diğerini görmeyen devlet anlayışına dikkati çekiyoruz; cemevleri ibadethane sayılıncaya kadar, devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar bu mücadelenin takipçisiyiz."





"Hafta sonu, bizim Türkiye ittifakı dediğimiz, yani milli takım gol atınca sevinen, Filenin Sultanları kazanınca sevinen herkes milli takımı izledi. Gerçekten de hak etmiştik, çok yaklaşmıştık ama maalesef futbolun cilveleri, kendi içindeki hataları ve elbette ki milli takımımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, futbol yerine tartışmayı başka zeminlere çekenler ve bu konuda UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizlik sonucunda, milli takımımız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen kupaya veda etmek zorunda kaldı. Ama bütün takımımızı ve Türkiye'nin bütün renkelerini birlikte kucaklayan, farklılıkları Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı sahiplenen herkesin bu başarısını kutluyorum. Daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğimize inanıyorum."





"Aşırı sağla mücadelenin de neoliberal politikalarla mücadelenin de reçetesi solun, sosyal demokratların elindedir. Toplumu göçmenler-göçmen olmayanlar, sağcılar-solcular, o mezhepten olanlar-bu mezhepten olanlar diye bölüp her meseleyi bir başka tarafa yükleyip oradan nefret üretenler Avrupa'da güçlenerek faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükselmeye çalışıyorlar."





Özel, şunları söyledi: "Türkiye'deki formülün bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya bir kez daha hatırlatıyorum; sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları ve dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek ve faşizmi yenecek."





Erken seçim ile ilgili mesaj veren Özel, "Gelecek seçimlerde CHP'ye, Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınız düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geleceğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Hele hele bunu eşit paylaşmak bu demektir. İlk seçimlerden sonra, ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her geçen gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak" ifadelerini kullandı.





Özel, şunları söyledi: "Biz 1 yıl önceden beri Kıbrıs'a, Kıbrıs gazisiyle gitmek için çalışıyoruz. 2 gün sonra gidiyoruz. Buradan 'Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti' diye bir şey yok. Çok önceden planladığımız şekilde 2 gün önceden gideceğiz."





Madımak Katliamı'nın 31. yılına ilişkin mesaj veren Özgür Özel, "Geçen hafta Sivas'taydık. 31 yıllık bir insanlık ayıbının, insanlığa karşı işlenen bir suçun 31. yılında ama 1. yılındaki kadar tepkili, yüreğinde acıyı hisseden ve birinci yılındaki kadar adalet arayan inancımızla hep birlikteydik" ifadelerini kullandı.Özgür Özel, açıklamasına şöyle devam etti:"Öyle acı günlerden geçtik ki, Sivas'ta daha acı yanarken, Madımak katliamında daha ateş soğumamışken yüreğimize bir ateş daha düştü. Öyle bir plan vardı ki, sanki Sivas'taki canlar ve o canların ölümünden canı yananlar, güya bir başka yerdeki bir acıya duyarsız kalacaklardı, hatta birilerinin zihin altına 'misilleme' gibi kazınacaktı. Bu sefer Erzincan Başbağlar'da 28'i kurşuna dizilerek, 5'i köyü bütün evleri ateşe verildiği için yanarak, yine 33 kişi öldü. Sivas'ta semaha duranları yaktılar diye, orada camiden çıkanları kurşuna dizdiler, evleri yaktılar. Ve bir tek amaç vardı, Türkiye'de bir mezhep çatışmasını tetiklemek, insanlar arasına nifak tohumları saçmak, kutuplaştırmak ve bu ülkeyi bir zaafiyet içinde bırakarak kolayca ele geçirmek. Sivas'ı yakan zihniyet ne kadar kara, ne kadar kötü, alçaksa; Başbağlar'ı da kurşuna dizip yakanlar aynı kötülükte, aynı alçaklıktadır. Türkiye'de Aleviler ile Sünniler, Türklerle Kürkler kardeştir, onları birbirine düşürmeye çalışan kim varsa da kalleştir. Tüm Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri birlikte selamlıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Aleviler ile Sünnilerin kardeşliği."A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finalde veda etmesine ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:"Hafta sonu partimizin heyeti ile birlikte Sosyalist Enternasyonalin Avrupa Komitesi'nin ilk toplantısına katıldık" diyen Özel, şunları söyledi:İngiltere ve Fransa seçimlerine değinen Özel, "Geçen hafta İngiltere İşçi Partisi parlamentoda çok büyük bir çoğunluğu sağlarken esas formül demokrasiden yana olanların birleşmesiydi. Bu hafta Fransa'da demokrasi güçleri birleşti. Korkulan olmadı, ilericiler, solcular Fransa seçimlerinde birinciliği elde ettiler" değerlendirmesinde bulundu.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, "20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Sayın Erdoğan yine uçakta bize yönelik açıklama yapmış, 'Biz çağırdık onlar gelmedi' diye. Biz kendi uçağımızla gidiyoruz. Erdoğan'ın kafası karışmış olabilir ama Ajet ve THY filosundaki tüm uçaklar CHP’nin uçaklarıdır" cevabını verdi.Kadının soyadı ile ilgili düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Meclis'te bugünlerde torba yasada kadının soyadı ile ilgili bir düzenleme var. Kadınların bir anayasal bir kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak! Sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler! Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir" diye konuştu.