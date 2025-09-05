Özel'den flaş çıkış: 'Kılıçdaroğlu'nun dönmesi kararını tanımam, tutuklanmaktan korkmuyorum'

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ziyaret etti. Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atama kararını değerlendirdi.





Kararın hukuksuz olduğunu söyleyen Özel, “Bu karar sadece bize değil Yüksek Seçim Kurulu’na da darbe niteliğinde. Yetki gaspı var. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Bir ay içinde İstinaf’tan dönecek” dedi.





"TEKİN'İN NİYETİ SEÇİM YAPMAK DEĞİL"

Altaylı’nın “Kayyum Gürsel Tekin ile ortak çalışma olmaz mı?” sorusuna Özel şu yanıtı verdi:





“Gürsel Bey’in böyle bir niyeti yok. Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP’li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama niyeti seçim yapmak değil.”





"KILIÇDAROĞLU DÖNERSE TANIMAYACAĞIZ"

Kurultay davası ve olası gelişmelere ilişkin Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi ihtimali için net konuştu:





“Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Omurgayı korur, devam ederiz. Örgüt onları orada tutmaz, CHP genetiği buna izin vermez.”





"TUTUKLANMAKTAN KORKMUYORUM"

Altaylı’nın tutuklanma ihtimalini sorması üzerine Özel, iktidardan gelen mesajları da aktararak şunları söyledi:





“Bana ‘Ankara’da otur, mitingleri bitir, biz de saldırıları durduralım’ diyorlar. Kabul etsem sorun kalmayacak. Ama yapamam. 50 miting, 50 eylem yaptık. Halk bize güvendi. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Bir daha hayal kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayallerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderim.”





"CHP BÖLÜNMEZ"

CHP’nin bölüneceği iddialarına sert yanıt veren Özel, “Söz konusu değil. CHP herhangi bir parti değil. CHP’nin bölünmesi Türkiye’nin bölünmesidir. Ulu çınarı kesemezsiniz. Bölünmeyiz, sonuna kadar mücadele ederiz” dedi.