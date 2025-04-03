Özel'den hesapları engelleyen X'e tepki: 'İyi düşünün!'

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası devam eden protestolarda sosyal medya platformu X'in muhalif hesaplara yönelik erişim engellemeleri hız kesmedi.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel X'in hesap engellemelerine karşı sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, iktidarın RTÜK aracılığıyla muhalif televizyon kanallarına baskı kurmakla kalmadığı, BTK aracılığıyla da sosyal medya üzerinden yurttaş gazeteciliği yapan profillere ve bağımsız haber platformlarına yönelik erişim engeli hamleleri yaptığını ifade etti.





Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:





“Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyor. BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar.”





X TÜRKİYE VE GLOBAL AFFAİRS'E ÇAĞRI

Sosyal medya platformu X’in Türkiye ayağı olan @xturkiye hesabı ile uluslararası politika departmanını temsil eden @GlobalAffairs etiketleyen Özel çağrı yaptı:





“Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bugüne kadar yüzlerce sayfayı ‘nasıl olsa anlaşılmaz’ diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar, iyi düşünün!”