Özel'den 'hodri meydan': 'Görüntüleri yayınlayacağım'

19 Haziran’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi’nde 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aylar sonra Özel ile yeniden bir araya geldi.





Özdağ, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’i ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.





Özgür Özel "Hodri meydan! Manavgat iddianamesiyle birlikte görüntüleri yayınlayacağım. Şimdi yayınlarsam görüntülere göre iddianame yazacaksınız!" diye seslendi.





Özel şöyle konuştu:





Dün Bayrampaşa… Belediye başkanımız gözaltında. Belediye başkanımızı eşi de yanında olduğu sırada geçen hafta AK Parti’ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz teklifi aldığını, ondan önce de iki kez yani toplam üç kez AK Parti’ye davet edildiğini, bu davetleri kabul etmediğin noktada da gözaltına alındığını biliyoruz.





Peki onunla birlikte kaç belediye meclis üyemiz gözaltına alınıyor? AK Parti-MHP toplamı 15, biz 20, 2 de bağımsız var. 5, 2 daha 7, 8 belediye meclis üyemizi dün gözaltına aldılar. Gaziosmanpaşa’da ihalesini kendisinin yapmadığı, ihaleyi AK Parti-MHP çoğunluğunun onayladığı noktada Hakan Bahçetepe’yi tutukladılar çünkü çoğunluk AK Parti-MHP’de idi ve utanmadan gidip o belediye başkan koltuğuna AK Parti’den seçtikleri belediye başkan vekilini oturduk ‘Gaziosmanpaşa’yı aldık’ dediler.





Bakın Beykoz… Belediye başkanı tutukluyken serbest kalıyor ve o süre içinde belediye başkan vekilimiz geliyor bize ve diyor ki; “Beykoz belediye başkanı AK Parti’ye geçecek ve görevine iade edilecek.” Biz diyoruz ki ‘Bu akşam belediye başkanının toplantısı var oraya katılın’, ‘Hayır katılmam o AK Parti’ye geçecek’ diyor. Bu sözünden saatler sonra başkan tekrar tutuklanıyor ve bize belediye başkanı AK Parti’ye geçecek diyen belediye başkan vekili dün AK Parti’ye katıldı ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ne kayyum atayanların tek tek ellerinde bir ses kaydı var. İki kişi konuşuyor konuşanlardan ikisi de CHP’den istifa etti. Bir tanesi AK Parti’ye katıldı bir tanesi de şunu söylüyor, ‘Özlem başkana dışarıdan destek vereceğim'





“Demokrasinin ve hukuk devletinin idam sehpasına çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyor Türkiye ne yazık ki" diye vurgulayan Ümit Özdağ ise şunları söyledi: CHP'nin düşman hukukuyla adeta parçalanmaya çalışıldığını, bölünmeye çalışıldığını görüyoruz. Erdoğan'a çağrımız; iktidarda kalmak için Türk halkının önüne bir gelecek vaat eden bir projeyle çıkmayı denesin. Muhalefeti hukuk dışı yöntemlerle engelleme çabalarıyla siyaset yapmanın hiç kimseye, özellikle de ülkemize hayrı yoktur.