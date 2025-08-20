Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den İmamoğlu çıkışı: 'Erdoğan'ı 5. kez yenecek diye içeride tutuluyor!' /20 Ağustos 2025 14:14

Özel'den İmamoğlu çıkışı: 'Erdoğan'ı 5. kez yenecek diye içeride tutuluyor!'

CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalara dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel, CHP'li belediyelerin bir yandan yargı tacizi bir yandan da ödeneklerin kesildiği bir dönemi yaşamalarına rağmen hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi. Özel, "4 kez Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı yenmiş. Şimdi 5. kez yenecek diye içeride tutuluyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararlarına dikkat çeken Özel, bir yandan yargı tacizi yaşadıklarını, bir yandan da ödeneklerin kesildiği bir dönemi yaşadıklarını vurguladı.

"BELEDİYELERİMİZ BU ŞARTLAR ALTINDA AÇILIŞ YAPIYOR"
İnsanların gönüllü olarak belediyeye yaptıkları bağışlar üzerinden dahi tutuklandığını söyleyen Özel, "Belediyelerimiz hala bu şartlar altında açılış yapıyor. İçerideki arkadaşlarımız elbette en kısa sürede çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin zor şartlar altında yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Özel, İstanbul'daki tüm belediye başkanlarına ve çalışanlara teşekkür etti.

'ERDOĞAN'I 5. KEZ YENECEK DİYE İÇERİDE TUTULUYOR!'
Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeneceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandığını söyleyen Özel, "Erdoğan, görmediği zulmü göstermektedir, yaşamadığı mağduriyeti bugün yaşatmaktadır" diye konuştu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"4’te 4 kez. Hani şimdi unuttuğu Rabia var ya, Mısır’ın şimdiki yönetimine kafa tutuyordu, Rabia yapıyordu, darbecisin diyordu. O Rabia'yı unuttu ama, Rabia 4 kez, biri Beylikdüzü 3 kez İBB’de, 4 kez Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı yenmiş. Şimdi 5. kez yenecek diye içeride tutuluyor."

"İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"
Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacaklarını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"İstedikleri kadar korksunlar, çirkeflik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Cumhuriyet tarihinin en şanlı direnişini sergiliyorlar."
