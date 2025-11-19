Özel'den 'İmralı' açıklaması: 'Erdoğan, derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti.





Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.





CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Dünkü konuşmalardan sonra gerçekten Sayın Bahçeli açısından şunu söylemek lazım: Gurur duyması lazım grubuyla. Ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşin o boyutuna benim söyleyecek sözüm yok. İp attığında da adaya ben gideceğim dese de ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşin o boyutuna benim söyleyecek bir sözüm yok. Hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar ama hep ayağa kalkıyorlar. Sayın Erdoğan'a söyledi dün söylediklerinin hepsini. Bugün baktım cevabını görmedim. Ne ada ne İmralı diyor. Bir süreç yürüyecek.





(Erdoğan'a) Bir süreç yürüyecek. Bu süreç içinde derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek. Hem menfaat bekleyecek. Tamamen kendisini kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi. Oslo görüşmelerini devlet yapıyordu duble yolları AK Parti. Öyle mi?





Onlar boğulsun biz burada kuru duralım diyor. Herkes konuşsun biz konuşmayalım, cuma günü kapalı oturum yapıp içeride konuşalım, bunu da millete göstermeyelim. Sonra da bir şey olunca faydası bana olsun, hasarı müşterek olsun. Hesabın bu olduğunu millet görüyor.





Böyle konforlu siyaset bitti Tayyip Bey için. Bu ülkeyi yönetiyorsa sorumluluk alacak. "Ben bu dereyi geçeceğim ama önce MHP'liler bir girsin bakalım..." Bu millet görüyor. Ben Tayyip Bey'in cevabını, AK Parti'nin tutumunu bir göreyim... Bizim komisyona girmemiz, oyunu bozmamız doğrudur.