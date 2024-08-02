Özel'den Instagrmın kapatılmasına tepki: 'Ulusal saçmalık!'

"HEP BİRLİKTE BUGÜNKÜ İKTİDARI ENGELLEYECEĞİZ"

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram'a uygulanan sansür ve AYM sitesinde yaşanan erişim sorununa ilişkin konuştu.Özel, partisinin Giresun'da düzenlediği fındık mitinginin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Instagram konusunda bir küresel bir de ulusal saçmalık yaşandığını ifade eden Özel, "Küresel saçmalık, Facebook'un sahibi olan kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlara kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması" dedi.Kararların kabul edilebilir tarafının olmadığını ifade eden Özel, "Bu tip hizmet sağlayıcının böyle bir sosyal medya ortamını kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleir kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir" diye konuştu."Seçimlerde bu zihniyetten kurtulacağız. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi partimizin başvurusu ile İletişim Başkanlığı'nın yapabileceklerini söyleyen maddeyi iptal etti.İletişim Başkanlığı sansürün başkanlığı olamaz diyorduk. Bugün iptal edildi. Bugün yapılanlar adeta hiçbir ülkede olmaması gereken şeyler."