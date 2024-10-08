Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'a 'İsrail' cevabı: 'Altını dolduramadılar, ekonomi konuşulmasın diye yapılan bir şey' /08 Ekim 2024 18:46

Erdoğan'a 'İsrail' cevabı: 'Altını dolduramadılar, ekonomi konuşulmasın diye yapılan bir şey'

TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’in saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili kapalı oturum düzenlendi. Özgür Özel, kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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BirGün'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı oturum sonrası Meclis’in önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Oturumu dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Özel “İsrail’in Türkiye’ye saldırmasının akılla, mantıkla, gücüyle, uluslararası kuruluşların görevleriyle olamayacak bir iş olduğunu biliyorduk. Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların verdiği bilgiden bir fazlası söylenmedi. ‘10 yıl gizli kalacak’ dedik bilmediğimiz bir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır. Türkiye Erdoğan’ın söylediği sözden endişe etmesin. Altını dolduracak bir kelime yok, Türkiye’ye saldıracaklarına dair bir şey yok. Bir şey göstermediler. Bu yalanı haklı gösterecek bir tuğla koymadılar.” dedi. Özel “Erdoğan o sözü Türkiye’nin en çok konuşulan konusu yoksulluk olduğu, geçim sıkıntısı olduğu ve 31 Mart’ta politikaları sandıkta cezalandırıldığı için, partisini toparlayamadığı için ortaya attı. Televizyonlara bunu konuşturuyor. Hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ediyor. Aksini düşünen varsa çıksın anlatsın. Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Gazetecileri ve medyayı yoksulluğu, işsizliği hayat pahalılığını konuşmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon muhalefetin samimiyet tartısında iktidarın kötü niyetini ortaya çıkarmıştır. Milletimize şikayet ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Özel kapalı oturumu da iktidarın “Canlı yayında anlatamayız” bahanesini kullanmaması için istediklerini söyledi.
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