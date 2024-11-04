Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den kayyım tepkisi: 'Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir!' /04 Kasım 2024 09:30

Özel'den kayyım tepkisi: 'Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir!'

CHP lideri Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Özel, "Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız" dedi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kayyım darbesine ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.

Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."


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