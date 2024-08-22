Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi! /22 Ağustos 2024 20:01

Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın sürpriz görüşmesi Türkiye gündemine yerleşti. Bu görüşmenin ardından CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için talepte bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zaman sonra ilk kez geçtiğimiz cumartesi günü Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri'nde bir araya geldi. Ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun talebi üzerine ikili, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüştü. Türkiye gündemine yerleşen buluşmanın ardından Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteci Gökhan Özbek, görüşmenin haftaya olacağını duyurdu. Özbek'in paylaşımı şu şekilde:

"CHP’nin tartışmasız en büyük potansiyel cumhurbaşkanı adayı sayın İmamoğlu’dur. Şartlar ve siyaset ne getirir bilemeyiz. Ama siyasi pozisyonlar ve hesaplar bu realite üzerine kurulmalıdır. Bugün itibariyle bizim bildiğimiz ama dün itibariyle de herkesin kabul ettiği realite ise CHP’nin 3 saç ayağı olduğudur. İlki sayın İmamoğlu, İkincisi sayın Kılıçdaroğlu, Üçüncüsü ise Genel Merkez. Bunlardan birisi, birisi eksik manevra yapamaz, siyasi ikbal hesabı yapamaz! Gelecek hafta başı yapılacak olan Kılıçdaroğlu - Özel görüşmesi ile sular daha da berraklaşacaktır. CHP’nin iktidar yürüyüşü bu yıl bitmeden her şey netleşerek taçlanacaktır… Takipte kalın…"
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