Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok' /15 Haziran 2025 12:13

Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok'

CHP lideri Özgür Özel, 30 Haziran’da kurultay iptali veya kayyım kararı çıkması durumunda bu kararı “tanımayacağını” açıkladı. Özel, ayrıca "Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki beklentisi" sorulduğunda, "Bu partide genel başkanlık yapmış olmanın kendilerine yüklediği sorumluluk, herhangi birimizin beklentisini karşılamak değil, parti için doğru olanı yapmaktır" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Saymaz’a verdiği röportajda, 30 Haziran’da kurultaya ilişkin iptal veya kayyım kararı çıkması halinde bu kararı tanımayacağını dile getirdi.

Özel, “Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Tanımam işte” derken, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da, "Açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok. Bu partide genel başkanlık yapmış olmanın sorumluluğu, parti için doğru olanı yapmaktır” ifadelerini kullandı.

"BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN ADLİYEYE GİTMEYE GEREK YOK"
Özel, CHP Kurultay davası ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir beklentisi oluğ olmadığına ilişkin soruya şu ifadeleri kullandı:

"Bir beklenti söylemem bana yakışmaz. Yapılması gereken bir şey varsa kendileri takdir edip yapacaklar. Ne desem ayıp olur. Bu partide genel başkanlık yapmış olmanın kendilerine yüklediği sorumluluk, herhangi birimizin beklentisini karşılamak değil, parti için doğru olanı yapmaktır.

Kemal Bey diyor ki “Ben partiyi adliyelerde tartıştırmam.” Bu konuda açıklama yapmak için adliyeye gitmeye gerek yok. Genel başkanımızın bir kez adliyeye gitmesi gerekti, koştuk, peşinden gittik. Arkasında oturdum. Ben önceki genel başkanım adliyeye gittiğinde onu yalnız bırakmam."
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