04 Eylül 2025 13:52

Özel'den Kurultay Davası için rest: 'İsterlerse CHP'ye kayyım atasınlar...'

CHP Lideri Özel, partisi hakında görülecek 15 Eylül'deki Kurultay davası için resti çekti. Özel, "Biz bu korkuyu örgütleyenlere karşı umudu örgütlemek için bir hafta boyunca bu binadayız. Sizden korkan sizden beter olsun. Eğer sizin kadar korkak olsaydık biz Samsun'a geçemezdik...İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar...Büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasından bazı bölümler şu şekilde:

Bundan sonraki süreçte de kendi kendilerine oturup Türkiye'nin geleceğini ne kadar karartabileceklerini tartışacaklara söylüyorum.

Gündemi Cumhuriyet Halk Partisi olanlara söylüyorum. Sizden korkan sizden beter olsun. Eğer sizin kadar korkak olsaydık biz Samsun'a geçemezdik, Kurtuluş Savaşı'nı veremezdik, düşmanı def edemezdik, Cumhuriyeti kuramazdık. Cumhuriyeti kuran kadroların cesareti bugün Cumhur İttifakına teslim olmayacak kadrolardadır.

Bundan sonra hiçbir şey o çamur çirkeflerin istediği gibi olmayacak. İsterse bütün il yönetimlerine kayyım atasınlar. İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. Yüz yıl önceki inanç, kararlılık, ruhla birbirimize olan güven ve sevgiyle büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz. Onlara o çamur deryasında birbirlerini çamurlamaya, etrafa çamur atmaya devam etmeye, milletimizi aydınlık, müreffeh, zengin, güçlü ve mutlu yarınlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle bir kez daha yürümeye davet ediyorum.
