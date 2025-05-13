Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den Lozan tepkisi: 'Öcalan'ın parafı varsa Erdoğan ve Bahçeli'nin tuğrası var' /13 Mayıs 2025 14:14

Özel'den Lozan tepkisi: 'Öcalan'ın parafı varsa Erdoğan ve Bahçeli'nin tuğrası var'

CHP Lideri Özgür Özel, PKK'nın feshindeki açıklamayı ilişkin, "O açıklamanın altında benim imzam, benim sorumluluğum yok. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafi varsa, Erdoğan'la Bahçeli'nin Tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar. O açıklamanın hesabını onlar verecek" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'ya Soma Maden Faciası'nın yıldöünümü nedeniyle geldi.

Özel, CHP Soma İlçe Başkanlığı'na ziyaretinin açıklama yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, PKK'nın feshi açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olarak da bilinen Lozan Antlaşması'nı hedef alımasına ilişkin, "Bu açıklamalar MİT'le istişare ediliyor, her kelimesi konuşuluyor, onun için bekleniyor denen açıklamalarda Cumhuriyetin kurucu iradesi ile ilgili, Lozan'la ilgili, Anayasa'yla ilgili ve geçmişle ilgili çok söz var. O sözlerin hiçbirinin muhatabı ben değilim. O sözlerin hiçbirinin cevap verecek olan ben değilim. "Bir terör örgütünün ifadelerini MİT'le birlikte görüşülüyor, her kelime tasarlanıyor, her adım birlikte atılıyor." diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Devlet Bahçeli'ye sorun.

O açıklamanın altında benim imzam, benim sorumluluğum yok. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafi varsa, Erdoğan'la Bahçeli'nin Tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar. O açıklamanın hesabını onlar verecek" ifadelerini kullandı.

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