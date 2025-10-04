Özel'den o fotoğrafa net yorum: Muhalefete muhalefet devrini gerilerde bıraktık

Bunun için muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktık. Geçmişte hatalar oldu, kusurlar oldu, tartışmalar oldu. Haklıyı, haksızı orada bıraktık. Biz önümüze bakarken kol kola, omuz omuza, dayanışma içinde; başımızdaki bu kötülüğe karşı kendini getiren, sandıktan kaçan, demokrasi treninden inen, bir daha seçim yapmamayı bile hesap eden, yapacaksa da kendinden sonrasına veliahtı bile aileden arayan birine karşı demokratik mücadele ile kazanacağız. Mücadeleyi büyütmeye, bütün muhalefete hep beraber sarılmaya söz mü? Söz mü? Sakın ha sakın kimse, iktidara muhalefet etmek varken muhalefete muhalefetle uğraşmasın. Bizim hedefimiz belli. Sandık gelecek, başımızdaki bu cebbarut iktidar gidecek." dedi.





CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting serisinin 59’uncusu Bolu’da yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Sizlerin sayesinde umut ayakta” dedi. Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup da okundu.

Özel, ''Açıkça söylüyorum. Geçtiğimiz hafta bu otobüsün üstünde Filistin mitingi için muhalefet partilerinin liderleriyle birlikteydik. Her zor günümüzde bize koşan, gelen, destek açıklayan güçlü bir muhalefet var Türkiye'de. İYİ Parti'nin, DEVA'nın, Gelecek'in, Saadet Partisi'nin yeni mücadele hattıyla, Yeniden Refah Partisi'nin, DEM Parti'nin tüm süreçlerde CHP'ye yapılan saldırılarda destek açıklamalarını okuduk, ziyaretlerini kabul ettik, müteşekkirliklerimizi de bildirdik. Birileri kendini gayrimeşru görüp, birileri CHP'nin olmadığı yerde 'aman aman' deyip yıllardır bayramlaşmadığı partileri davet edip çay içti diye, yıllardır elini sıkmadıklarına şimdi çeşitli umutlarla el uzattılar diye esas kızılacak dururken, hiçbir günahı olmayan kişilere, parti seçmenlerine ağır gelecek sözler, laflar söylenmesin. Çünkü bildiğimiz bir şey var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir cephe olarak savunmuyoruz. Biz Türkiye'nin bütün demokrasisini savunuyoruz. Bunun için de şunu biliyoruz ki: Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.Özgür Özel, konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı:“Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz. Muhalefete muhalefet etme devrini çok gerilerde bıraktık. Kimse, iktidara muhalefet etmek varken muhalefete muhalefetle uğraşmasın.”Özel, konuşmasında Bolu’nun simgesi Köroğlu’na atıfta bulunarak “Bugünün zalimlerine karşı mücadele eden halkın yanındayız” dedi.“İktidar Trump’a çalışıyor”Erdoğan’ı eleştiren Özel, “Erdoğan kendine, sonra zenginlere, şimdi de Trump’a çalışıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kıymetli madenlerinin Trump’a verilmek istendiğini öne sürdü.“Meşruiyet okyanus ötesinden alınmaz, Bolu’dan alınır, milletten alınır” diyen Özel, Erdoğan’ın iktidarını “gayrimeşru” olarak nitelendirdi.Kartalkaya faciası ve adalet vurgusuÖzel, Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasını hatırlatarak “Adalet gelene kadar ailelerin yanında olacağız” dedi. Soma, Hendek ve Çorlu davalarına da atıf yaparak, “Gün gelecek, o davalar yeniden görülecek, hak yerini bulacak” diye konuştu.Ekonomide yoksulluk eleştirisiTÜİK’in enflasyon verilerini eleştiren Özel, “TÜİK, Tayyip’i üzmeyen İstatistik Kurumu’dur” dedi. Gerçek enflasyonun ENAG’a göre yüzde 63 olduğunu belirterek, “Yoksulluk sınırı 91 bin liraya çıktı. Bu fark emeklinin maaşından, asgari ücretlinin cebinden çıkıyor” ifadelerini kullandı.“Ekrem Başkan o diplomasızı üç kez yendi”Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına değinen Özel, “Ekrem Başkan, o diplomasızı üç kez üst üste yendi. Dördüncü kez de yenecek” dedi.“Yargı kolları başkanı Akın Gürlek’e güveniyor”Yargı bağımsızlığına dikkat çeken Özel, “Erdoğan artık AK Parti teşkilatına değil, yargı kolları başkanı Akın Gürlek’e güveniyor” dedi. Gazeteci Furkan Karabay ve Gezi davasından tutuklu Ayşe Barım üzerinden örnekler verdi.“Adaleti mahkemede de cüzdanda da sağlayacağız”Ekonomik adaletsizlikleri dile getiren Özel, “100 liralık verginin 89 lirası vatandaştan, sadece 11 lirası şirketlerden alınıyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Çok kazanan çok, az kazanan az vergi verecek” dedi.İmamoğlu’nun mektubu: “Bizi zindanlarda tutanların derdi milletledir”CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından okunan İmamoğlu’nun mektubunda şu ifadeler yer aldı:“Bizi zindanlarda tutanların derdi milletledir. Özgür seçim hakkı gasp edilmiş milletler, kendi vatanlarında esir edilmişlerdir. Böyle bir esarete izin vermeyeceğiz. Adaletin, özgürlüğün ve refahın ülkesini birlikte kuracağız. Her şey çok güzel olacak.”Tanju Özcan’dan tepkiBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mitingde konuştu. Hakkında verilen yurt dışı yasağına tepki gösteren Özcan, “Bolu’da sığınmacı sorununa karşı çıktığım için hedef alındım. Ben Boluluların vergileriyle sığınmacılara yardım etmeyeceğim dedim, bugün soruşturma altındayım” ifadelerini kullandı.