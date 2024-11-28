Özel'den partisine uyarı: 'Oy kaybettiriyor...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yapılmak istenilen cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, parti içi tartışmaların oy kaybettirdiğine dikkat çekti.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel, Bana hep iki aday soruldu, üçüncü sorulduğunda ona da başarılar dileriz. Bize bu seçimleri kazanacak ve bu sürece katkı sağlayacak yol arkadaşları lazım. Cumhuriyeti yeniden demokrasiye, güçlü bir parlamentoya kavuşturma gibi hayallerde ortaklaştıktan sonra sorumluluk alan sorumluluk alır, fedakarlık yapan fedakarlık yapar” dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Müsebbibi AK Parti olarak biziz” sözlerine de “Bu üstenci tavır ve kibir AKP’nin esas özeleştiri yapması gereken kısım. Tayyip Bey’e tavsiyem: Rakibini tanımadan yenemezsin. Ben rakibimi tanıdığım için 31 Mart’ı kazandım. O rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır” dedi.





Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Özel, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile yapacağı görüşmeye ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile arasında geçen görüşmeleri de aktardı. Özel, 28 gün boyunca hem Bakan Tunç’la hem de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşerek cezaevi ziyareti için izin almaya çalıştıklarını söyledi.





Grup toplantısında yaptığı sert konuşmanın ardından olayın kamuoyu tarafında dikkat çektiğini anımsatan Özel, “İlk başka Meclis’in itibarı açısından duyulmasını istemedim. Bir milletvekilinin ya da bir genel başkanın kendi belediye başkanıyla görüşmesi noktasında iktidarın zorluk çıkarması Meclis’in itibarı açısından çok kötü bir şey. İktidarda olsam muhalefete bunu yaşatmaya üzülürüm. Tercih etmediğim bir üslupla bunu tenkit edince izin çıktı. Demek ki bu tartışmayı özleyen, gerginlikten beslenen bir iktidar var” dedi.





‘İKTİDARLA MUHALEFET PSİKOLOJİK OLARAK YER DEĞİŞTİRMİŞ’

31 Mart’tan birinci parti olarak çıkmanın verdiği sorumlulukla hareket ettiklerinin altını çizen Özel, Herhalde artık onlar da muhalefete hazırlanıyor. Normalde muhalefetin gerginliği tırmandırması lazım. Tam tersi oluyor. Demek ki iktidarla muhalefet psikolojik olarak el değiştirmiş” dedi.





‘BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISIYLA BAĞLANTILI SÜREÇ’

Özer ile görüşme talebinin kabul edilmesinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Dem’le Öcalan görüşsün’ çağrısının ardından geldiğini anımsatan Özel, bu durumun tesadüf olmayabileceğini söyledi.





'EKREM BEYLE DUYGU ORTAKLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Özel, İmamoğlu ve Yavaş üzerinden dönen adaylık tartışmalarına ilişkin de konuştu. Özel, Yavaş’ın daha önce yerel seçimler için İYİ Parti’nin adaylık teklifini reddettiğini, İmamoğlu’yla da 2019’dan beri bir yol yürüdüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti:





“Mansur Bey’in Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi noktasında bir talebi var. Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan doğal bir şey olamaz. Mansur Bey’in bütün CHP’nin içinde olduğu bir karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum. Bu konuda kendi beyanları da var. Mesele memleket meselesi. Burada kişisel davranamayız. Partinin en doğru adayı belirlemesi için bir yöntem belirleyeceğiz. Bana hep iki aday soruldu, üçüncü sorulduğunda ona da başarılar dileriz. Bize bu seçimleri kazanacak ve bu sürece katkı sağlayacak yol arkadaşları lazım. Ekrem Bey’le duygu ortaklığımız devam ediyor. Sorumluluk almak, fedakarlıkta bulunmak, bu iktidarı değiştirmek üzere yola çıktık. Bu yol arkadaşlığımı kimseden gizliyor değilim. Ekrem bey de gizlemiyor. O yüzden iktidarı değiştirme meselesi kişisel taleplerin çok ötesinde bir mesele. Kimimize sorumluluk kimimize fedakarlık düşüyor. Cumhuriyeti yeniden demokrasiye, güçlü bir parlamentoya kavuşturma gibi hayallerde ortaklaştıktan sonra sorumluluk alan sorumluluk alır, fedakarlık yapan fedakarlık yapar.”