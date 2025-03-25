Özel'den savcıya sert sözler: 'Desem desem odun derim sana'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan grup toplantısında açıklamalarda bulundu.





Özel burada yaptığı açıklamanın tamamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, 'kent uzlaşısı' üzerinden başlatılan soruşturmaya da tepki gösterirken, "Batı’daki Kürtlerin temsil edilebilmeleri için Meclis listelerine yazılmaları teröristlikse ben terörist olayım kardeşim. Kürt olup da bambaşka sebeplerden AK Parti’ye oy veren abilerim ablalarım, “Oyu bana verirsen seçmensin, onlara verirsen teröristsin.” Görün bunları görün." dedi.





Bir diğer meselemiz, terör suçlaması, bu terör suçlamasında, üzerine basa basa söyledikleri bir şey var. Diyorlar ki CHP, DEM Partiyle kent uzlaşısı yaptı. Kent uzlaşısı bizim değil DEM Parti'nin tanımlamasıdır. Kent uzlaşısının adayının olduğu yerlerde, DEM Parti'nin seçmenin CHP'ye oy verdiğini bilmeyen de yok bunda utanılacak bir şey de yok.





Sadece Kürtlerin değil, Kürt demokratların, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların bir araya gelmesiyle biz Türkiye İttifakı'nı oluşturmuşuz.





Buradan Ekrem İmamoğlu’na Resul Emrah Şahan’a veya herhangi bir başkanımıza sorulacak tek soru yoktur. Ama savcılığın sorgu tutanağında da var basın açıklamalarında da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama talep evrakı…





Batı’daki Kürtlerin temsil edilebilmeleri için Meclis listelerine yazılmaları teröristlikse ben terörist olayım kardeşim. Kürt olup da bambaşka sebeplerden AK Parti’ye oy veren abilerim ablalarım, “Oyu bana verirsen seçmensin, onlara verirsen teröristsin.” Görün bunları görün.





MASAK raporunu Akın Gürlek ne zaman istemiş 3 Mart, 19 Mart darbesinden iki gün önce, pazartesi günü geliyor MASAK raporu… Operasyondan 2 gün önce geliyor. Raporda başkanın imzası yok, başkan yardımcıları yok, bir uzman yazmıştır yok, 4 tane uzman yardımcısı ayrı ayrı 4 raporda birinin imzası yok. Bu olmayan belgeye imza attıracak bir tane uzman bulamamışlar.





Savcı MASAK raporundan suç bulmuş. Bir örnek. İmamoğlu 2019'da belediye başkanı seçildi, seçildikten birkaç ay sonra bir arsa satın alır. MASAK raporunda tapu kayıtlarıyla banka kayıtları karşılaştırılır. Arsanın çok ucuza İmamoğlu'na verildiği değerlendirilmiş.





Savcı soruyor. MASAK Raporunda arsaya ödediğin para burada. Ekrem Bey, ben bunu banka kredisiyle aldım. Az ödediği para kaporaymış. Ana parayı da resmi hesabından yollamış. İşte size MASAK raporu.





MEHMET ŞİMŞEK'E ÇOK SERT TEPKİ

MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek'in itibarı yerin dibindedir.





'İMAMOĞLU MİLLETİMİZE EMANET CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR'

Biz ön seçimi 23 değil 30 Mart desek o güne yetişeceklerdi. Tam 23’ünde oy kullanma saatinin olduğu yere getirip, adayımızı alıp, “bunun diploması yok, aday olamaz, Ekrem İmamoğlu mahkeme önünde ön seçim mi olur kardeşim. Başka aday yok, 5 tane davası var, bugün de tutukladılar hapse koydular…”





Tek mesele, aday kalmadı, İmamoğlu’na 1 milyon 700 bin seçmen oy kullanacaktı… Artık Ekrem İmamoğlu CHP’nin adayı değil, milletimize emanet bir Cumhurbaşkanı adayıdır.





Tayyip Bey siyaset, öyle tasarlamakla, planlamakla, tuzak kurmakla, hendek kazmakla, çalışan belediye arabasının tekerine çomak sokmakla, olmaz. Bu adamda (İmamoğlu) bükemeyeceğin bir bilek var. Onun bileğini bükmek için önce bizim bileğimizi bükeceksin. Yok öyle yağma.





İşte, artık bu süreç, bütün aciliyetiyle, adayıyla, kararlılığı ile sokaklardaki milyonlarıyla, bir erken seçimle, bu ülkedeki değişimin yapılmasını kaçınılmaz kılıyor.





Bu süreci lekelemek için nelere kalkıştılar. 15 buçuk milyon kişi sandık başına koşana kadar her şeyi uydurdular. Saraçhane'deki toplantıları, büyük buluşmaları, demokrasiye sahip çıkma eylemimizi lekelemeye çalışıyorlar. Başkanvekili seçilene kadar Saraçhane'deyim.





Bizim toplantımız bittikten sonra, polise verilen emirlerle, gaz bombalarıyla meydan provoke edilmeye çalışıyorlar. Hep uyardığımız ve sözümüzü dinlemeyen, doğru yerde konumlanmak yerine başka hedefe yönelen arkadaşlara hep anlattım, bir kez daha anlatmak istiyorum.





Yıllar önce Erdoğan, Taksim Gezi parkında, güzelim AKM'yi yakıp, yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün savunulması gereken yer Taksim'di. Hep birlikte gittik ağacı savunduk. O parktan barış içinde çıktık.





BU yüzden biz Saraçhane’yi bırakamayız. O Taksim’e bir gün hep birlikte gidelim de, kim diyorsa Taksim’e gidelim, orayı bölmek için söylüyorlar. Şimdi Saraçhane'yi savunacağız, gün gelince, nasıl sokakları bütün yasaklara rağmen geri aldıysak, Taksim'i de o gün geldiğinde geri alacağız.





SAVCIYA SERT SÖZLER

"İmamoğlu" soruşturması üzerinden, dosyadaki "gizli tanık" isimlerine gönderme yapan ve savcıya seslenen Özel, "Alnının teriyle çalışan birisini içeri koydunuz ya Meşe, Çınar, Ladin adıyla... Ben sana ne lakap takayım savcı? Desem desem odun derim sana! Odun, odun, odun!" dedi. CHP lideri, Süleyman Soylu'ya da sert sözlerle yüklendi.





'ERDOĞAN'IN ANNESİNE EDİLMİŞ KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYARIM'

Tayyip Erdoğan'ın ölmüş annesine edilmiş küfrü kendi anneme edilmiş sayarım. Bizim işimiz hakaretle küfürle değildir. Kimler kimlere yaptırıyorsa, şundan emin olun. Dünyanın en demokratik eylemi olan Gezi eylemlerini, "Camide içki içtiler" diye, şimdi de benzer senaryolar uyduruyorlar. Erdoğan'ın annesine küfreden de , polise suçsuz yere saldıran da ne Taksim'in ne Saraçhane'nin dostu değildir. Bütün gençleri provokasyonlara karşı uyarıyorum.





BU AKŞAM DA SARAÇHANE'DEYİZ

Bugün akşam 7. gün. Yarın İBB, başkan vekilini seçecek. Biz de İBB'yi başkan vekiline teslim edeceğiz. Kadir Gecesi'nde Beylikdüzü'nde olacağız. Ama bu akşam Ekrem başkan davet etti, tüm İstanbulluları 7. gününde dünya tarihinde, aynı meydanda aynı saate bir araya gelmeye, Ekrem başkanımızın iftar sofrasına vatandaşlarımızı ve polislerimizi davet ediyoruz."