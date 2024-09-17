Özel'den seçim vaadi: 'Bir '0' atın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son seçimde yüzde 60 oy aldığı Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nı ziyaret etti. Özel, burada Belediye Başkanı Aydın Dinçer'i de yanına alarak konuşma yaptı.







Marmara Adası'na ulaşım bedelinin yerel halka 900 liradan 500 liraya düşmesinin CHP yönetimi ile geldiğini hatırlatan Özgür Özel, "Bu şartlarda bu bile çok. Aydın başkan olmasaydı 1000 lira olacaktı. Yarın AK Partili Cumhurbaşkanı gidince CHP'li gelsin 50 liraya düşecek. Çünkü mazota benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor Recep Tayyip Erdoğan yapıyor" dedi.





"CHP'NİN VİZYONU AB'YE TAM ÜYELİK"

CHP’nin vizyonunun ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapmak olduğunu kaydeden Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ‘Gelişmiş ülkeleri yakalayın ve geçin.’ Uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in özendiği ve gidelim dediği yerlerde 4 bin 500 dolar" diye konuştu.





Özel, şöyle devam etti:





"Tayyip Bey altı sıfır attı Allah için, hakkını yemeyelim. Ama altı sıfır atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? Altı sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. Altı sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. CHP gelince öyle altı gol atıp, altı gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız.





"10 YILIN SONUNDA BİR SIFIR ATIN"

CHP'nin iktidara gelmesi ile 10 yılın sonunda Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'ne (AB) hem de paradaki bir sıfırı atılacağını söyleyen Özel, "Maaş bugünkü kadar maaş olsun masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle" dedi.





"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 125 BİN LİRA"



Bir ülkede alım gücünün artmasının önemini vurgulayan Özel, "Ya da fiyatlar değişmedi, fiyatlardan sıfır atmadım. Dana kıyma yine 550-600 lira ama en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira değil, 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz?" görüşünü paylaştı.



