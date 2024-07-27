Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den SGK borcu ve haciz açıklaması: Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz /27 Temmuz 2024 23:39

Özel'den SGK borcu ve haciz açıklaması: Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz

Özgür Özel, Erdoğan'ın belediyelerin SGK borçlarının tahsiline yönelik girişimine yanıt verdi. Belediyelere haciz hazırlığı iddiasına da ilk kez değindi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da konuştu. Özel, Erdoğan'ın belediyelerin 96 milyar TL'lik SGK borçlarına ilişkin talimatı sonrası yaşanan tartışmaya değindi.

Erdoğan'ın "CHP borcun üstüne yatmaya çalışıyor" sözlerinden kısa süre sonra konuşan Özel, söz konusu borçlar için düzenleme talep etti, borcun büyük bir kısmının belediyelerin AKP yönetiminde olduğu süreçte biriktiğini belirtti.

"43 FİRMANIN 660 MİLYAR TL BORCUNU SİLDİ"

Özel, şunları söyledi:

- Beşli çeteden 43 firmanın 660 milyar borcunu sildi, belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz çünkü bu borcun tamamını neredeyse sizinkiler yaptı. Geçmiş dönem borcu var.

"ÇÖP SİYASETİ YAPACAKMIŞ"

- Getireceksin Meclis'e kanunu. Onların faizlerini kaldıracaksın, ana parasını böldüreceksin herkese eşit davranacaksın. Yediğiniz içtiğiniz parayı bize ödetemezsin. Haciz koyarız koy, vatandaş da hizmete kimin engel olduğunu görür. Ortalığı çöp götürüyor deyip siyaset yapacakmış.

"HİÇ BU İŞLERE KALKIŞMA"

- Bak Tayyip Erdoğan, hiç bu işlere kalkışma. Gerekirse genel başkan, milletvekilleri, 1.6 milyon CHP'li ellerimizle o çöpleri toplarız, kendimizi sana muhtaç etmeyiz.

- Hazımsızlık doğru değil. Erdoğan mali darbe yapmaya çalışıyor. Asla ve asla teslim olmayız. Bu yaptığı hizmet ettirmemektir. İstanbul'da olduğu gibi demokrasi tokadını yersin.
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