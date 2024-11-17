Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den teğmen tepkisi: 'Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor?' /17 Kasım 2024 10:43

Özel'den teğmen tepkisi: 'Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptıkları açıklamalar ile kılıçlı yemin töreni yapan teğmenler hakkında ihraç talebi verilmesine sert tepki gösterdi. CHP lider Özel, "Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Fesli Hocanız gibi…" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurmuştu.

Karara CHP'li isimlerden peş peşe tepki geldi. CHP lideri Özel, "Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: FESLİ HOCANIZ GİBİ...
Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez.

Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir.

Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi?

"Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…

Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır."

NE OLMUŞTU?
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" açıklamalarını yapmıştı. 
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