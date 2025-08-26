Özel'den yeni çıkış: Savcı iftira atmasını istedi, iftira atmayınca tutuklandı

CHP lideri Özel, Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'nda İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.





Özel, şöyle konuştu:





İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında biliyorsunuz bir zulüm sürüyor. O zulmün ayaklarından bir tanesi de Afyon, konuyla hiç alakası olmadığı halde. Nerede yoğunluk varsa oraya yolluyor arkadaşları. İpek Elif Atayman buraya geldiğinde biliyorsunuz, bir hafta süreyle yerde yattı. Cezaevi yönetiminin bir dahli yok bunda. Dolu bir koğuşa, 20 kişilik bir koğuşta 26 kişinin yattığı bir koğuşa İpek Elif Atayman’ı yolladılar. Ve 6-7 gün yerde yatıp, bu kamuoyu tarafından öğrenilip tepkiler yükselince yeni düzenlemelerle şimdi normal bir şekilde yatıyor. Ama savcı en kalabalık yere, çocuklarından uzağa, insanları ailelerinden, annelerinden, babalarından uzağa getirdiğinde… Elif Hanım’ın annesi babası 84-85 yaşında ve 15 günde bir kapalı görüş var, ayda bir kere açık görüş var. Bunlara gitmek için bu kadar yolu gelmeleri lazım. Evladı bu kadar yolu gelmesi lazım. Ve suçu ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu’na iftira atmamak.





"SAVCI 'İFTİRA AT' DİYOR"

Savcı diyor ki: 'Sen İBB’de, Medya A.Ş.’de görev yapmışsın. Gel, İmamoğlu’na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki: 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım? Ben onurla, gururla çalışmışım. Şimdi nasıl iftira edeyim? Yarın öbür gün ben bu iftiranın altından nasıl kalkarım?' Öyle mi? Sana 'İyi yolculuklar' diyorlar.





"SUÇU İFTİRA ATMAMAK"

Suçu: İmamoğlu’na iftira atmamak. Cezası: Çocuğundan, annesinden, babasından ayrı Anadolu’nun bir yerinde bu cezayı çekecek. Hep haber yolluyorlar: 'Yılarsa, gelirse, İmamoğlu’na iftira atarsa serbest kalabilir.' Elif Hanım da çok onurlu bir duruş gösteriyor. Diğer cezaevlerine serpiştirilen bütün kadın mahkûmlar da onurlu bir duruş gösteriyorlar. İftira atmıyorlar. İtiraf edecekleri bir suçları yok ve iddianameyi bekliyorlar. Biz de bekliyoruz.





"BU ZULMÜ YAPANLAR YARGILANACAKLAR"

Günü gelince bu zulüm düzeni sorgulanacak. Silivri Cezaevi’nin önünde dedim ki: 'Bu hâkim Özese yargılanacak çünkü suçlu' ve günü geldi, yargılandı, cezaevinde yatıyor. Şimdi söylüyorum: Bu zulmü yapanlar yargılanacaklar çünkü suç işliyorlar. İnsanları aileleri üzerinden terbiye etme ve iftira atmaya zorlayan bu rejim yargılanacak. Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Biz de bunu hep birlikte göreceğiz.







