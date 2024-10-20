Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması: 'Gerçek sorumlu Erdoğan'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel iş birliğinde bu yıl 3. kez düzenlenen Vestel Manisa Yarı Maratonu’na katıldı.







Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile maratonun açılışını yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel'in gündemine ‘Yenidoğan çetesi’ vardı.





Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:





'BÜTÜN MAL VARLIKLARINA KAMU ADINA EL KOYALIM'

Yenidoğan çetesi hakkında kamulaştırma önerisini yineleyen Özel, caydırıcı işlemler uygulanması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye'nin bütün ağır gündemi ortadayken Manisalılar siyah eşofmanlarıyla, kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirerek ve Türkiye'de yaşanan her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa karşı özellikle de son günlerde yeni doğanlara yönelik olarak yaşanan utanç verici ve hiçbirimizin artık onlarla aynı ülkede yaşamaya bile tahammül etmediği bir çeteyle karşı karşıyayız. Buna karşı da bugün bir kez daha memleketim Manisa'dan bir çağrıda bulunuyorum ve diyorum ki ‘Ülkeyi yönetenler sorumluluktan kaçamazlar.’ Ve bu rezalet ve kim varsa bunları öyle sadece ‘görevleri icabı bir kusur işlediler’ gibi görev suçundan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten, tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım. Ayrıca bu işe karışan ne kadar hastane varsa öyle ‘ruhsatlarını askıya aldık, ruhsatlarını iptal ettik’ değil, bu hastanelerin hepsinin kamulaştırılması, hastanenin bütün varlığına, binalarına, hastanenin tüm ekipmanlarına kamu adına el konulup Sağlık Bakanlığı’na kaydedilmesi lazım.





'GERÇEK SORUMLU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'

Şimdi mevcut bakanın sorumlu olduğu konu şu. O günlerde İstanbul İl Sağlık Müdürü kendisi. Ve haberdar oldukları konudan biz 19 ay sonra haberdar oluyoruz. Demek ki bu burada çok ciddi bir ihmal var. O günün il sağlık müdürü, bugünün Bakanı. Onun sorumluluğu bu yönde. Ama o günlerin Sağlık Bakanı da Sağlık Bakanlığı konunun üzerine yeterince gitmediyse o da sorumlu. Ama bir tane gerçek sorumlu var. Hani hep diyor ya ‘Benim ben’ diye kendini işaret eden… İki Bakanı da atayan kalemin sahibi aynı kişi. Gerçek sorumlu Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında bütün sorumluların üzerine gidilmeli. Ama onlar tali sorumluluklar. Bu ülkede sağlığı bu kadar metalaştıran, sağlık alanında verilen hizmeti ticarileştiren, hastanelerin performansa dayalı bir sistemle çalışmasını sağlayan ve bu çocukların sevk edilip kaldığı o özel hastanelere yeni doğan, yoğun bakımın çok olması devlet hastanelerinde az olmasına sebebiyet veren sistem ortada. Bu sistemin kurucusu ve övüne övüne bu Cumhuriyet Meydanı'nda insanlardan oy isterken bu sistemi kurmakla övünen kişi, Recep Tayyip Erdoğan. Gerçek sorumlu o.







