Samanyolu Haber /Gündem / Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu /25 Haziran 2025 14:36

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, 9 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Tengioğlu’nun "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası alması isteniyor.

SHABER3.COM

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırmış, tokat atmaya çalışmıştı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, Özel’e saldıran Tengioğlu’nun duruşma gününü 9 Temmuz saat 10:30 olarak belirledi. Öte yandan Selçuk Tengioğlu’na Baro’dan avukat atanması için yazı yazılmasına karar verildi.

6 MAYIS’TA TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan cezaevine girdiği, hırsızlık ve tehdit suçlarından da suç kaydı olduğu, 16 yıl yattıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: 'KORKMUYORUZ'

Saldırı sonrasında ‘Korkmuyoruz’ diyerek mesaj veren Özgür Özel şunları söylemişti: Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Darp raporu almak için hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi devam ettik. Camiye, mezarlığa giderek görevimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik, çünkü dediler ki 'çok sayıda partilimiz endişe etti, parti il binası önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya, sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:56:34