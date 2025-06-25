Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu





2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ





ÖZGÜR ÖZEL: 'KORKMUYORUZ'

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırmış, tokat atmaya çalışmıştı.Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Selçuk Tengioğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi, Özel’e saldıran Tengioğlu’nun duruşma gününü 9 Temmuz saat 10:30 olarak belirledi. Öte yandan Selçuk Tengioğlu’na Baro’dan avukat atanması için yazı yazılmasına karar verildi.Olayın ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, 6 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan cezaevine girdiği, hırsızlık ve tehdit suçlarından da suç kaydı olduğu, 16 yıl yattıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı.Saldırı sonrasında ‘Korkmuyoruz’ diyerek mesaj veren Özgür Özel şunları söylemişti: Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Darp raporu almak için hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi devam ettik. Camiye, mezarlığa giderek görevimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik, çünkü dediler ki 'çok sayıda partilimiz endişe etti, parti il binası önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya, sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek, birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz."