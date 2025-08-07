Samanyolu Haber /Gündem / Özel'e saldıran Tengioğlu duruşmada konuştu: 'Aptallıktan kaynaklanan bir şey' /07 Ağustos 2025 12:58

Özel'e saldıran Tengioğlu duruşmada konuştu: 'Aptallıktan kaynaklanan bir şey'

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in AKM’deki cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun üçüncü duruşması 4 Eylül’e ertelendi. Tengioğlu savunmasında, “Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey. Sayın genel başkanımın ailesinden çok özür dilerim” dedi.

SHABER3.COM

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’ta Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan cenaze töreninden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, ikinci kez hakim karşına çıktı. 

Kamu görevlisine yönelik “kasten yaralama” suçundan hakkında 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklu bulunan Tengioğlu’nun duruşması İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sanık Tengioğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorlu’daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

“APTALLIKTI, PİŞMANIM”
Tengioğlu savunmasında şunları söyledi:

“Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey. Pişmanlığını çekiyorum, başka bir şey değil.

"AİLESİNDEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM"
Sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden çok özür dilerim. İnsanların siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Yaptığımdan dolayı ailesinden özür diliyorum.”

DURUŞMA 4 EYLÜL’E ERTELENDİ
Tutukluluğunun devamına karar veren geçici hakim duruşmayı 4 Eylül’e erteledi.
