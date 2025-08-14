Özel'in 'AK Toros'u AKP'li Mücahit Birinci çıktı: 2 milyon dolarlık kumpas iddiası!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün mitingde yaptığı konuşmada “Yarın, ilan ediyorum, 12'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12'yi bekle. Ak Toroslar çetesi çöküyor” ifadelerini kullanarak, çarpıcı bir açıklama yapacağını duyurmuştu.





Özel, Parti Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Özel'in açıklamalarında öne çıkan bazı bölümler şöyle:





"Bugün bir kuruluş yıl dönümü. 'Erdemliler' hareketi olarak yola çıkıp, 'iftiracılar' hareketine dönen, paçalarından pislik akan, bu kara düzeni devam ettirmeye çalışanların dönemindeyiz.





Bundan öncesiyle bundan sonrası bir kesit. Bundan sonrası farklı olacak. AKP'nin iktidarı bugün bitmiyor ama önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik.





Belediye başkanlarımızın ailelerinin eşlerinin tamamına akla gelebilecek en haksız zorlamalarla fevkalade utanç verici bir süreci uygulamaya başladılar.





"ÖYLE BİR ÇORAP SÖKÜĞÜ BAŞLAYACAK Kİ..."

Boş dosyayı doldurmak için ilk önce, gizli tanık. Ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şey söyledi. Ama AYM kararı diyor ki, ‘gizli tanığın dediklerini delille destekleyeceksin.’ İftiraları attılar, bir tane somut delil bulamadılar.





Şimdi öyle bir çorap söküğü başlayacak ki, öyle bir yere gelecek ki iş, bu iftirayı atanlar, nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle bir anlatacaklar ki, bunu dünya çapında filmleri olacak.





Yeter ki cesaret gösterilmeye devam edilsin. Devletin bütün imkanlarını elinde tutanların ne kadar kötüleşebildiklerini görebilmek için önemli bir noktadayız.





Bir sürü savcı mütevazı lojmanlarda oturuyor. Bir tane savcı, 80 yıllık maaşıyla alabileceği yatı alıcı gözüyle gezebiliyor, Boğaz'da kendisine lojman tahsis edilmiş, tadilatına 56 milyon TL veriliyor!





Herkesin bildiği bir gerçek bugün ortaya dökülmek zorunda. Tüm Çağlayan bilmiyorsa, Anayasa Mahkemesi'nden izleyenler bilmiyorsa ki Türkiye'de yargıda parayla pulla dönen işler var. Karar avukatına göre çıkıyor. Yalansa sizin vicdanınıza söylüyorum. Bundan şüphelenmiyorsanız ben namussuzum, ben şerefsizim. Hepiniz biliyorsunuz.





Çağlayan'a çok yönlü borsası var. İBB'nin ayrı borsası var. Uyuşturucu ticaretinin bile bambaşka bir borsa var. Tuz kokmadı balçık oldu balçık. Lağım patladı.





Eğer Çağlayan'da yargı sisteminde bugün bir kokuşmuşluk, bir adamını bulmak ve bir ucu maddiyata dayanan işler yok diyorsanız kapatın TV'yi bundan sonrasını izlemeyin. Ama kapatamazsın işte. Adalet Bakanı, kapatamazsın o televizyonu işte. Etrafına 'ben de rahatsızım' diyorsun ama yok ki cesaretiniz. Yap bunu göster.





Geçen hafta İBB borsasının önemli bir boyutunu önce deşifre ettik. Biz deşifre edince hemen o eve gittiler. Birini arıyorlar, o evde aradıkları kişiyi bulamadılar, annesini götürdüler. Savcı demiş ki "yakınlarından birini alın."





İddia ediyorum ki, burayla çalışan müteahhitlerin önemli bir kısmını gözaltına alıyorlar, sonra itirafçı yapıyorlar. Doğru avukatın ona gitmesi, nasıl ifade vereceğini söylemesi, normal bir şey gibi gelmeye başladı kulağa değil mi? Savcı biliyor, eve gittiğinde o evde ne bulduğunu. Memleket hukuk devleti olsa, bu bilgilerin Yeni Şafak'a verilmesine de soruşturma açılması gerekiyor.





İBB soruşturmasında tutuklu olan kişi, Mehmet Yıldırım kendisine gelmiş, oğlun İBB'de çalışıyor, oğlana da yazık olacak demiş. Gel demiş bu işi halledelim. Güzelce imzanı at bu işi halledelim demiş.





19 Mart günü darbenin bildirisi yayınlandı. Bildirinin ana manşeti şuydu: Ekrem İmamoğlu 560 milyar lira yolsuzluk yaptı; bu paralar ele geçirildi ve gözaltına alındı; tutuklanmak üzere mahkeme önüne çıkacak.





O günden sonra, “bulduk” dedikleri dev kasalar… “Vinçlerle kasaları yerleştirmişler” dedikleri… Ne vinç var, ne kasa var, ne para var. Bir kör delik kuruş yok.





560 milyar dedikleri paranın, 6 yıldır yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıllık bütçesinden 70 milyar fazla olduğu ortaya çıktı. Personele dağıtılan bütün parayı, çalışan dökülen bütün hasılatı, yakılan bütün ışıkları çalsan bile, yine bu para etmiyor. Bir tek lirasını ispatlayamadılar.





AKP'Lİ BİRİNCİ MURAT KAPKİ'NİN ÖNÜNE 'İTİRAF İFADESİ'Nİ KOYMUŞ

Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle konuşur 31 Temmuz günü ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup "Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin..." Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini istiyor. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem başkana ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşısında olacağını söylüyor. "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım" diyor.

Buradan Adalet Bakanı'na diyorum. Tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Başlattığın soruşturmayla hepimize güvence vereceksin. İddianame yazılamaz durumda arkadaşlar. O kadar çok iftira attılar ki iplikleri birbirine bağlayamıyorlar.

"ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ ÇÖKMÜŞTÜR" Şimdi etkin pişmanlık müessesesi çökmüştür, çürümüştür. Etkin pişmanlıktan yararlanıp iftira atmış olanlar. Kendi avukatınızı çağırın, iftira atanlara, meseleyi anlatan el yazınızla olayı noterde kapatın. Yeter ki bu çetenin pisliklerine ortak olmayın. Yoksa günü geldiğinde bundan siz de sorumlu olacaksınız.

Sayın Kapki gibi, sayın Yener Yıldırım gibi, avukatlarıyla suç duyurusunda bulunmaya, tehdit edilen herkesi, derhal bu avukatları cezaevine yönetimine suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Savcı avukat tutamaz. Bir avukat vasıtasıyla iftira attıramaz.



