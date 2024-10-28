Özel'in çağrısı karşılık bulmadı, 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, 21 Ekim'deki MKYK toplantısının ardından resepsiyonun "Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde” gerçekleşeceğini belirterek, "Sayın Özel'in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur" yanıtını vermişti.





Çağrısı karşılık bulmayan CHP Lideri Özel, saat 19.00’da cumhurbaşkanlığında düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.





CHP, saat 12.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş başlatacak. CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarıyla beraber CHP Lideri Özel de yürüyüşe katılacak. Özel’in yürüyüş başlamadan önce, Birinci Meclis önünde vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.





Özel’in yürüyüşün ardından memleketi Manisa’ya giderek 101’inci yıl kutlamalarına Manisa’da devam etmesi bekleniyor. Özel, saat 20.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine katılacak.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Ekim'de grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrı yapmış, "Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu’nu Atatürk’ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk’ün evinde, gelin Çankaya Köşkü’nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü’ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın" demişti.Öte yandan CHP’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı da netleşti.Buna göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11.00’de Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törene katılacak. Saat 11.00’de CHP Ankara İl Başkanlığı ise Ulus Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk sunacak.Özgür Özel, çarşamba günü ise Ankara’da, CHP Gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği Emek Büroları Danışma Kurulu toplantısına katılacak. Özel, perşembe akşamı ise 1-2-3 Kasım’da yapılacak milletvekili kampı için Antalya’ya gidecek.