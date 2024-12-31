Özel'in de dokunulmazlığının kaldırılması istendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan Tulay Hatımoğulları Oruç,
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı
DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar
DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Barti
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."
Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.